برگزاری ۴۳۲ کارگاه آموزشی کاهش و پیشگیری ازمصرف مواد مخدر دراستان

به گزارش خبرنگار مهر، سید ناصر رضایی ظهر دوشنبه در نشست خبری رؤسای کمیته های تخصصی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان افزود: برای سال ۹۵ تعهد به برگزاری ۱۲۰ نمایشگاه در سطح مدارس استان شد اما با تلاش ها و اقدامات انجام گرفته برگزاری ۲۰۰۰ نمایشگاه در ۲۰۰۰ مدرسه استان محقق شد.

رضایی با تاکید بر اینکه امروزه ورودی به حوزه سوء مصرف مواد مخدر در حال کاهش است تصریح کرد: تعداد افراد تحت پوشش برنامه های پیشگیری، آموزشی و ... به ۲۶۷ هزارو ۷۰۰ نفر رسیده است.

رضایی با اشاره به همایش های برگزار شده در حوزه آسیب های اجتمای گفت: ۱۳ همایش در سال ۹۲ در استان برگزار شد.

وی افزود: تعداد همایش های برگزار شده در این حوزه به ۳۱ همایش در سال ۹۵ رسیده است.

رضایی گفت: تهیه و تولید برنامه های تلوزیونی در سال ۹۲، ۲۶ ساعت بود که این میزان در سال ۹۵ به ۷۳ ساعت و ۴۰ دقیقه رسیده است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان گفت: تعداد دانش آموزان تحت پوشش برنامه های پیشگیری و آموزشی با رشد ۴۹۵ درصدی نسبت به سال ۹۲، به ۱۲۰ هزار نفر رسیده است.

وی با بیان اینکه افراد تحت پوشش در محیط کاری در سال ۹۲، ۲۰۴۷ نفر بودند تصریح کرد: این تعداد به ۸۶۲۱ نفر در سال ۹۵ رسیده است.

رضایی گفت: دانشجویان تحت پوشش آموزش های پیشگیری از ۱۵۴۱ نفر سال ۹۲ به ۴۷۵۰ نفر رسیده اند که این میزان رشد، ۲۰۸ درصدی داشته است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تاکید کرد: مراکز درمان اعتیاد از ۶۸ مرکز در سال ۹۲ به ۷۶ مرکز در سال ۹۵ افزایش پیدا کرده است.

وی افزود: افراد معتاد تحت آموزش های فنی و حرفه ای در سال ۹۵ به ۴۶۵ نفر رسیده است.

رضایی گفت: تا سال ۹۲ هیچ مرکز ویژه زنان معتاد در استان وجود نداشت اما در سال ۹۵ تعداد چهار مرکز ویژه زنان در استان فعالیت دارند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اظهار داشت: در راستای قراردادهای پژوهشی با اعضاء و هیات های علمی دانشگاه ها در سال ۹۵ پنج طرح استانی با اعتبار ۶۰۰ میلیون ریال قرارداد محقق شد.

رضایی به نقش مهم رسانه ها در کاهش آسیب های اجتماعی اشاره کرد و بیان داشت: آگاهی بخشی به جامعه، حساس سازی در جامعه نسبت به آسیب ها در بین مردم و مسئولان، جهت دهی به افکار عمومی با استفاده از فعالیت های کارشناسی و اطلاعات مناسب برای پیشگیری از آسیب ها از موارد و حوزه هایی است که رسانه ها می توانند در راستای کاهش و پیشگیری از آسیب ها اقدامات مناسبی انجام دهند.