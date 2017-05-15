جام باشگاههای کتابخوانی آغاز شد/کتاب ارزشمندترین فرآورده بشری است

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان ارسنجان و رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسنجان ظهر دوشنبه در مراسم افتتاحیه جام باشگاههای کتابخوانی گفت: کتاب یکی از ارزشمند ترین فرآورده های بشری است که دین و دنیای بشر و جسم و جان انسان به برکت کتاب تامین و تغذیه می شود

غلامرضا دادوند با اشاره به اینکه فرایند کمال بشری بوسیله کتاب محقق می شود افزود: کتاب و کتابخوانی به عنوان یکی از مولفه های اصلی توسعه اجتماعی محسوب می شود که کتاب و کتابخوانی رابطه مستقیمی با توسعه یافتگی جوامع به عهده دارد.

وی با توجه به نرخ رشد مطالعه در کشورهای توسعه یافته افزود: از اینکه تعداد اندکی برای امانت گرفتن کتاب به کتابخانه ها مراجعه می کنند و از این تعداد هم افرادی برای کتاب های کنکور و آزمون های استخدامی به کتابخانه ها می روند و یا وقتی نمایشگاه کتاب با تخفیف ویژه در شهرستان برگزار می شود استقبال خوبی از نمایشگاه به عمل نمی آید، وقتی صحبت از کتاب و کتابخوانی می شود واقعا انسان دلش به درد می آید که والدین در طول سال، کتابی مطالعه نکرده اند یا بسیار کم کتاب خوانده اند و حتی دانش آموزان غیر از کتاب درسی، کتابی در طول یکسال تحصیلی مطالعه نکرده است و معلمان زحمتکش که الگو و سرمشق جامعه بویژه دانش آموزان هستندآن چنان اهل مطالعه نیستند.

دبیر انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان ارسنجان افزود: ژاپنی ها یک میلیون نسخه کتاب چاپی را ظرف یک هفته خریداری می کنند و نسخه الکترونیک آن هم فروش خود را دارد اما در کشور ما نشر کتاب یک دو هزارم کشور ژاپن است.

دادوند پاسخ را در فرهنگ ها جستجو کرد و تصریح کرد: از آنجایی که در کشور کتاب هنوز وارد زندگی مردم نشده و مردم ما اغلب مردم کتابخوانی نیستند و این کتاب نخواندن نقیصه بزرگی محسوب می شود ، متولیان فرهنگی و بویژه وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی در صدد انجام برنامه ها و فعالیت هایی هست که فرهنگ کتاب و کتابخوانی در کشور به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود . رییس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان ارسنجان افزود: یکی از این برنامه ها که امروز در شهرستان ارسنجان در حال پیگیری است برنامه جام باشگاههای کتابخوانی است که مربیان مربوطه و متقاضی جهت شرکت در دوره آموزشی راهکار های لازم در خصوص شیوه های نهادینه کردن فرهنگ کتابخوانی را به کودکان و نوجوانان فرا می گیرند و در سطح شهرستان پیاده می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، ۴۰ نفر به عنوان مربی در این کارگاه آموزشی شرکت کردند که با راه اندازی باشگاه های کتابخوانی، گام مهمی در راستای توسعه فرهنگ کتابخوانی در سطح شهرستان برداشته می شود.