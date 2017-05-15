به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا اخباری دروازه‌بان تیم فوتبال سایپا که به منظور سپری کردن دوران خدمت سربازی به صورت موقتی به تیم تراکتورسازی پیوسته بود، بعد از اتمام دوران سربازی بار دیگر به تیم سایپا پیوست.

باشگاه تراکتورسازی که در این فصل به دلیل محروم بودن از نقل و انتقالات تابستانی با مشکل جذب بازیکن جدید مواجه است، در نظر دارد تا در صورت امکان از این دروازه بان ملی پوش برای فصل آینده استفاده کند و برای این منظور باید رضایت باشگاه سایپا را جلب نماید.

از سوی دیگر باشگاه سایپا که به تازگی علی دایی را بعنوان سرمربی به خدمت گرفته است، به راحتی حاضر به صدور رضایتنامه این دروازه بان ملی پوش به مقصد تراکتورسازی نیست. سایپایی‌ها در نظر دارند در صورت قطعی بودن درخواست تراکتوری ها مبلغی را از این باشگاه دریافت نمایند.

تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز حضور موفقی در فوتبال ایران داشت و موفق شد در پایان لیگ شانزدهم در جایگاه سوم جدول رده بندی قرار بگیرد و در فینال جام حذفی هم حاضر بود که در نهایت در دیداری نزدیک مغلوب تیم نفت تهران شد.