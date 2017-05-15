  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۵:۴۰

سایپا به راحتی رضایت نامه دروازه‌بانش را نمی‌دهد

سایپا به راحتی رضایت نامه دروازه‌بانش را نمی‌دهد

محمدرضا اخباری بعد از گذراندن دوران خدمت مقدس سربازی‌اش در تراکتورسازی، بار دیگر به تیم سایپا بازگشت.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا اخباری دروازه‌بان تیم فوتبال سایپا که به منظور سپری کردن دوران خدمت سربازی به صورت موقتی به تیم تراکتورسازی پیوسته بود، بعد از اتمام دوران سربازی بار دیگر به تیم سایپا پیوست.

باشگاه تراکتورسازی که در این فصل به دلیل محروم بودن از نقل و انتقالات تابستانی با مشکل جذب بازیکن جدید مواجه است، در نظر دارد تا در صورت امکان از این دروازه بان ملی پوش برای فصل آینده استفاده کند و برای این منظور باید رضایت باشگاه سایپا را جلب نماید.

از سوی دیگر باشگاه سایپا که به تازگی علی دایی را بعنوان سرمربی به خدمت گرفته است، به راحتی حاضر به صدور رضایتنامه این دروازه بان ملی پوش به مقصد تراکتورسازی نیست. سایپایی‌ها در نظر دارند در صورت قطعی بودن درخواست تراکتوری ها مبلغی را از این باشگاه دریافت نمایند.

تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز حضور موفقی در فوتبال ایران داشت و موفق شد در پایان لیگ شانزدهم  در جایگاه سوم جدول رده بندی قرار بگیرد و در فینال جام حذفی هم حاضر بود که در نهایت در دیداری نزدیک مغلوب تیم نفت تهران شد.

کد مطلب 3979446

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها