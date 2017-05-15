همه باید در صیانت از آرای مردم تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد امیرآبادی فراهانی غروب دوشنبه در جلسه توجیهی ناظران انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا که در سالن همایش شهرداری قم برگزار شد، در سخنانی اظهار داشت: ناظران باید برای اجرای درست و صحیح روند انتخابات دقت لازم را داشته باشند.

وی عنوان کرد: کسی که در شعب اخذ رأی به عنوان ناظر قرار می‌گیرد نباید رأی آوردن افراد برای او اهمیت داشته باشد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: ناظران تا آخرین مرحله رأی‌گیری و تا تحویل صندوق نباید شعبه را ترک کنند و همگان باید تلاش کنیم تا یک انتخاب صحیح و سالم برگزار شود.

وی عنوان کرد: در نظام اسلامی نتیجه انتخابات چیزی غیر از اراده مردم نبوده است و در سال ۸۸ نیز مدعیان تقلب هیچگاه نتوانستند ادعای خود را ثابت کنند و ظلم بزرگی در حق نظام اسلامی کردند.

امیرآبادی فراهانی با بیان اینکه اجرای درست قانون در اجرای انتخابات امری ضروری است، افزود: همه مسئولان به این امر توجه دارند که انتخابات و رأی مردم در واقع حق الناس است و همگان باید در صیانت از آرای مردم تلاش کنند.

وی ادامه داد: ممکن است شمارش آرا مخصوصاً در انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا تا فردای پس از انتخابات ادامه داشته باشد که ناظران باید تا پایان صورتجلسه در محل صندوق حضور داشته باشند و به امر شمارش آرا نظارت کنند.