به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج درباره حکم کنفدراسیون فوتبال آسیا و محرومیت تماشاگران پرسپولیس از بازی با لخویا قطر در لیگ قهرمانان آسیا گفت: دو موضوع مهم است. خواهش می کنم همه به آن توجه داشته باشند. یکی اینکه باید تلاش کنیم ورزشگاه ها را امن نگه داریم. برای ما حضور تماشاگران یک امتیاز و فرصت هستند. بهترین فرصت این است که تماشاگران می آیند و ورزشگاه ها را پر می کنند چه برای تیم ملی که در همه رده ها آقای آسیا هستیم و چه در لیگ قهرمانان آسیا که سه تیم ما صعود کرده است و سهم تماشاگران در آن زیاد است. منتها نباید این فرصت را تبدیل به تهدید کنیم.

وی افزود: من احساس خطر کرده بودم و حتی بیانیه دادم. به تمام باشگاه ها نامه زدم. ما در کنفدراسیون فوتبال آسیا هم جلسات متعدد داشتیم. تنبیهات این خطاها بیشتر است. وقتی یک مسابقه برگزار می کنیم حتی بیشتر از بلیت فروشی آن برای ما هزینه بر می دارد. باید دست به دست هم بدهیم تا جلوی این کار گرفته شود. متاسفانه کار جدی نشده و باید به مردم آموزش بدهیم که این مسائل خطرناک است. باید ورزشگاه ها را هم مجهز کنیم تا تماشاگران از «گیت» رد بشوند و یا از زیر دستگاه هایی که نشان بدهد تماشاگران چه چیزی به همراه دارند.

رئیس فدراسیون فوتبال یادآور شد: در نامه کنفدراسیون فوتبال آسیا آمده که حق اعتراض داریم و ما هم با باشگاه پرسولیس نامه ای را زده ایم. با این حال AFC قبلا هم به پرسپولیس هشدار داده بود. من نگران این مسیر را جدی نگیریم و توفیقات ما زیر سئوال برود. حتی ممکن است تیم ملی دچار مشکل شود.

تاج در ادامه در خصوص اینکه عبدالرحمان شاه حسینی رئیس پیشین کمیته انضباطی اعلام کرده بود فدراسیون فوتبال نمی تواند باشگاه ها را به خاطر بدهی های خارجی از نقل و انتقالات محروم کند، گفت: نمی دانم شاه حسینی چقدر در فضای مصوبات فدراسیون است و اطلاعات کافی دارد یا خیر. قانون در اختیار هیات رئیسه فدراسیون فوتبال است. فیفا و AFC می توانند محدودیت بگذارند ولی اداره کننده فوتبال یک کشور نمی تواند؟ قطعا هیات رئیسه فدراسیون فوتبال کاری نمی کند که نتواند پاسخگو باشد.

وی با بیان اینکه بعضی از دوستان اطلاعات کافی ندارند و اظهارنظر می کنند، تاکید کرد: صرف داشتن پرونده در فیفا یک باشگاه را از جذب بازیکن و مربی خارجی جدید محروم نمی کند. موضوع چیز دیگری است ولی بعضی ها خودشان صحبتهایی را مطرح می کنند. آن دسته از پرونده هایی که حکم قطعی آن صادر شده و محکومیت برای آن در نظر گرفته است، از خرید بازیکن خارجی جدید محروم است. خود مدیر باشگاه می داند. مگر می شود یک نفر از بیرون بیاید و این حرفها را بزند. فدراسیون فوتبال خانه مدیران باشگاه هاست که می توانند بیایند، مذاکره کنند و حتی به مسائل اعتراض کنند. این بهتر از این است که بعضی ها بدون اطلاعات صحبتهایی را مطرح کنند.

رئیس فدراسیون فوتبال درباره اینکه چه باشگاه هایی در فیفا پرونده دارند؟ گفت: پرونده که باید باشد. مگر می شود باشگاهی پرونده نداشته باشد! هرکسی می تواند برود و در فیفا پرونده درست کند چه ناحق و چه حق. بیشترین پرونده متوجه باشگاه پرسپولیس است. البته هیچکدام مربوط به دوره مدیریت فعلی باشگاه نیست. مدیران قبل هم زحمت خود را کشیدند. باید تلاش کنیم که پرونده ها اضافه نشود.

تاج که با رادیو ورزش صحبت می کرد در پایان گفت: پرسپولیس مجموعه ای از وکلای بسیار خوب و کاربلد را به کار گرفته و دارند پرونده هایشان را صاف می کنند. آنها یکی یکی پرونده ها را صاف می کنند. یک دسته از پرونده ها رای نهایی و قطعی دارد. با این حال اگر باشگاه بر سر نحوه پرداخت این بدهی با طلبکاران به توافق برسد و حتی به ما اعلام کند که در چند قسط و به چه نحو این بدهی ها را پرداخت می کند، مشکلی نیست و محرومیت شامل حالشان نمی شود. پرسپولیس دارد همکاری می کند.