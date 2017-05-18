به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، مجید جودی اظهارداشت: بنیاد مسکن انقلاب‌اسلامی از سال ۸۴ مقاوم‌سازی روستاهای کشور را در دستور کار قرار داد و عملاً مقاوم سازی ۲۰۰ هزار مسکن در سال در دستور کار قرار گرفت. بنیاد مسکن انقلاب‌اسلامی تاکنون ۴۹ درصد روستاهای کشور را مقاوم‌سازی کرده است.

جودی افزود: در خراسان‌شمالی، در کل استان ۱۰۳ هزار واحد مسکن روستایی وجود دارد که در طی این چند سال حدود ۵۱ هزار واحد مسکن‌روستایی مقاوم‌سازی شده‌اند، اما متاسفانه یکسری از واحدهای خشت و گلی و واحدهایی که هنوز مقاوم‌سازی آنها شروع نشده بود در این زلزله اخیر آسیب دیدند. کارشناسی‌ها را ساعاتی بعد از وقوع زلزله شروع کردیم که بر اساس بررسی‌ها ۲هزار واحد مسکن روستایی و مساکن واقع در بافت فرسوده نیازمند نوسازی مجدد هستند.

مدیرکل بازسازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تصریح کرد: متوسط مقاوم‌سازی خانه‌های روستایی در کشور ۴۹ درصد است و با توجه به اینکه ۵۱ درصد خانه‌های روستایی در خراسان‌شمالی مقاوم‌سازی شده‌اند، استان از میانگین کشوری بالاتر است و وضعیت مناسبی از این نظر وجود دارد.

به گفته جودی، کارشناسی‌ها و بررسی‌ها انجام و عملیات بازسازی نیز رسماً آغاز شده است.

وی با تاکید بر آنکه واحدهای مقام‌سازی‌شده استان، دچار آسیب سازه‌ای نشده‌اند، گفت: پرونده‌های مسکن‌های روستایی تشکیل، موارد کارشناسی و ارزیابی شده است. در حال حاضر عملیات آواربرداری را داریم پیش می‌بریم. همچنین، به روال سابق به واحدهای واجد شرایط ۲۰ میلیون تومان وام با بهره ۴ درصد و ۵ میلیون تومان کمک بلاعوض برای مناطق روستایی در نظر گرفته‌ایم.

وی در مورد اجرایی شدن این برنامه، گفت: پرداخت تسهیلات باید مصوبه دولت و از خزانه دولتی به مردم پرداخت شود که زمان‌بر است. اما به منظور امدادرسانی به اسیب‌دیدگان برای افراد واجد شرایط دریافت تسهیلات از طریق منابعی که در اختیار بنیاد مسکن است به افراد اعطا می‌شود.

جودی تصریح کرد: کمک بلاعوض ۵ میلیون تومانی به آسیب دیدگان از محل حساب ۱۰۰ امام (ره) پرداخت می‌شود تا تسهیلاتی که بعدها دولت می‌دهد جایگزین منابع بنیاد شود.

به گزارش مهر، ساعت ۲۲ و ۳۰ دقیقه و ۵۹ ثانیه روز شنبه ۲۳ اردیبهشت زلزله‌ای به بزرگی ۵.۷ در مقیاس امواج درونی زمین حوالی پیش‌قلعه و بجنورد در خراسان‌شمالی را لرزاند.