قالیباف: بعد از انتخابات کار و خدمت برای مردم آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف در مسجد حضرت ابوالفضل (ع) شهرک سینا اردبیل رای خود را به صندوق انداخت.

وی پس از حضور در انتخابات ریاست جمهوری در مسجد حضرت ابوالفضل (ع) شهرک سینا اردبیل گفت: امروز در واقع با این حضور پرشور و شکوه مردمی در پای صندوق‌های رای انتخابات جشن جمهوریت نظام است، بنده هم در کنار حضور گسترده مردم در سراسر کشور، امروز توفیق دارم در جمع امت شهیدپرور، ولایتمدار و با غیرت اردبیل حضور داشته باشم و در انتخابات شرکت کنم.

شهردار تهران افزود: دلیل حضور من در اردبیل این بود که دوشنبه قرار بود به این شهر بیایم و مردم نیز حضور پیدا کرده بودند، اما به دلیل بحث های کاری توفیق پیدا نکردم در جمع مردم حضور داشته باشم. به دلیل آنکه دوشنبه در جمع مردم حضور نداشتم، تشخیص دادم به پاس حضور مردم و تقدیر و تشکر از آنها، امروز در یکی از مناطق محروم اردبیل همراه سایر مردم ایران رای بدهم.

قالیباف گفت: امیدوارم حضور مردم مایه افتخار و مهر مجدد بر نظام اسلامی باشد؛ حضور مردم با هر گرایش و سلیقه ای نشان می دهد که این نظام یک نظام مردمی و برخواسته از میان مردم است.

وی با بیان اینکه بعد از انتخابات حتما رقابت ها به پایان خواهد رسید و کار و خدمت برای مردم در مبارزه با فقر و مشکلات اقتصادی آغاز می شود، گفت: امیدوارم با هر گرایشی دست به دست هم دهیم و به این مردم عزیز خدمت کنیم.

شهردار تهران تاکید کرد: با توجه به حضور مردم، فکر می کنم مشارکت در سراسر کشور در سطح عالی باشد.