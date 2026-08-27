به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی ظهر پنجشنبه در دیدار با طلاب کارگیل هند جامعه‌المصطفی العالمیه قم، با گرامیداشت هفته وحدت، این مناسبت را از یادگارهای ارزشمند امام خمینی (ره) عنوان کرد و اظهار داشت: انسان با ایجاد یک سنت حسنه می‌تواند در ثواب تمامی خیراتی که در ادامه آن شکل می‌گیرد سهیم باشد و برعکس، پایه‌گذاری فتنه و تفرقه نیز پیامدهای سنگینی برای بانیان آن خواهد داشت.

وی با اشاره به شکل‌گیری برخی فرقه‌های انحرافی در تاریخ معاصر، افزود: جریان‌هایی که با هدف ایجاد اختلاف در میان مسلمانان شکل گرفته‌اند، آثار و پیامدهای آنها محدود به زمان پیدایششان نیست و هر فتنه‌ای که در ادامه آن ایجاد شود، دامان بانیان و زمینه‌سازانش را خواهد گرفت.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با تأکید بر ضرورت تفکیک جریان‌های تکفیری از بدنه اهل سنت، تصریح کرد: وهابیت تکفیری، داعش و گروه‌های مشابه را نباید نماینده اهل سنت دانست؛ بلکه این جریان‌ها مصداق انحراف و افراط‌گرایی هستند و مقابله با بدعت و تفرقه، وظیفه‌ای عمومی در جهان اسلام است.

وی در ادامه با اشاره به نمونه‌هایی از مدیریت در تاریخ اسلام، خاطرنشان کرد: در ماجرای توطئه قریش برای ترور پیامبر اکرم (ص)، طرحی برای ایجاد اختلاف و درگیری میان قبایل مطرح شد، اما پیامبر (ص) در ماجرای نصب حجرالاسود با تدبیری حکیمانه همه قبایل را در این افتخار سهیم کرد و از شکل‌گیری یک نزاع داخلی جلوگیری شد.

آیت‌الله محمدی لائینی گفت: این دو نمونه، تفاوت میان مدیریت شیطانی مبتنی بر اختلاف و خونریزی و مدیریت رحمانی مبتنی بر الفت، مشارکت و همدلی را نشان می‌دهد.

امام جمعه ساری همچنین با اشاره به ابتکار امام خمینی (ره) در نام‌گذاری هفته وحدت، بیان کرد: امام راحل اختلاف موجود میان شیعه و اهل سنت را به فرصتی برای همگرایی تبدیل کرد و با قرار دادن فاصله ۱۲ تا ۱۷ ربیع‌الاول به عنوان هفته وحدت، زمینه‌ای برای تقویت محبت و انسجام مسلمانان فراهم آورد.

وی با انتقاد از جریان‌هایی که با توهین به مقدسات مذاهب اسلامی به اختلافات دامن می‌زنند، افزود: جریان‌های موسوم به «شیعه انگلیسی» و «سنی آمریکایی» با رفتارهای تحریک‌آمیز، زمینه ایجاد فتنه در میان مسلمانان را فراهم می‌کنند و باید در برابر این رویکردها هوشیار بود.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با اشاره به تحولات تاریخی شبه‌قاره و مسئله کشمیر نیز اظهار داشت: سیاست‌های استعماری انگلیس در ترسیم مرزها و تقسیمات منطقه، از عوامل شکل‌گیری اختلاف و درگیری میان هند و پاکستان بوده است و این نمونه‌ای از سیاست دیرینه استعمار برای ایجاد شکاف میان ملت‌هاست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به طلاب و مبلغان بین‌المللی تأکید کرد: هنگامی که به مناطق و جوامع خود بازمی‌گردید، باید منشأ خیر و برکت باشید و مکتب اهل بیت (ع) و وحدت اسلامی را ترویج کنید.

آیت‌الله محمدی لائینی با بیان اینکه «علم بدون تقوا می‌تواند خطرناک باشد»، گفت: ممکن است افرادی در محیط علمی و حوزوی با یکدیگر دوست و همراه باشند، اما پس از بازگشت به شهر و منطقه خود به رقیب و حتی تخریب‌کننده یکدیگر تبدیل شوند؛ بنابراین علم و تقوا باید همزمان در مسیر زندگی طلبگی و تبلیغی مورد توجه قرار گیرد.

وی در پایان با گرامیداشت یاد امام خمینی (ره)، شهدا و رهبر شهید، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران امروز از عزت و اقتدار برخوردار است و دشمنان نیز توانمندی و جایگاه آن را به خوبی می‌شناسند؛ ایران اسلامی با تکیه بر ایمان و فرهنگ اهل بیت (ع) در برابر زیاده‌خواهی مستکبران ایستاده است.