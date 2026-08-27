۴ طرح حوزه اورژانس و سلامت در سطح شهرستان کاشان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پنجم شهریورماه و همزمان با هفته دولت، جعفر میعادفر، رئیس سازمان اورژانس کشور، به نمایندگی از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به کاشان سفر کرد و در آیین بهرهبرداری و آغاز عملیات اجرایی چند طرح حوزه سلامت حضور یافت.
نخستین طرح، پایگاه جادهای اورژانس شهرک صنعتی امیرکبیر کاشان بود که با حضور رئیس سازمان اورژانس کشور به بهرهبرداری رسید. این پایگاه در زمینی به مساحت ۲۰۰ مترمربع که از سوی شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان واگذار شده، با مشارکت خیر سلامت، محمد تجملی، احداث شده است.
به گفته ابراهیم کوچکی رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان، برای ساخت و تجهیز این پایگاه ۱۰۰ میلیارد ریال هزینه شده و راهاندازی آن میتواند با تقویت زیرساختهای اورژانس پیشبیمارستانی، زمان رسیدن نیروهای امدادی به محل حوادث در محدوده شهرک صنعتی و محورهای اطراف را کاهش دهد.
در ادامه، مرکز آموزشی فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان نیز افتتاح شد. این مرکز با هدف توسعه آموزشهای تخصصی و همگانی در حوزه فوریتهای پزشکی و ارتقای مهارت نیروهای اورژانس راهاندازی شده است.
مهرداد فرزندی پور، رئیس اورژانس پیشبیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: این مرکز در فضایی به مساحت ۱۵۰ مترمربع بازسازی شده و برای اجرای عملیات بازسازی آن ۱۵ میلیارد ریال و برای تأمین تجهیزات ۱۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات سازمان اورژانس کشور هزینه شده است.
وی افزود: این مرکز علاوه بر آموزش کارکنان اورژانس، ظرفیت ارائه آموزشهای اولیه و مهارتهای مرتبط با کمکهای اولیه و فوریتهای پزشکی به گروههای مختلف جامعه را نیز دارد.
همزمان با این برنامه، عملیات اجرایی پایگاه شهری اورژانس ۱۱۵ در بیمارستان اخوان نیز آغاز شد تا ظرفیت خدمات فوریتهای پزشکی در بافت شهری کاشان افزایش یابد.
چهارمین طرح نیز در راوند کاشان کلنگزنی شد؛ پروژهای که با هدف توسعه خدمات بهداشتی، آموزشی و درمانی و تقویت زیرساختهای مدیریت بحران منطقه اجرا خواهد شد.
این مجتمع در زمینی به مساحت سه هزار و ۵۰۰ مترمربع متعلق به دولت احداث میشود و ساخت آن را خیر سلامت، سیدحسین حسینی راوندی، بر عهده گرفته است. این طرح شامل مجتمع بهداشتی، آموزشی و کلینیک درمانی شبانهروزی خیریه، سوله مدیریت بحران و پدافند غیرعامل و فضاهای مربوط به نگهداری دارو و تجهیزات خواهد بود.
جعفر میعادفر، رئیس سازمان اورژانس کشور در آیین کلنگزنی این پروژه با قدردانی از مشارکت خیران سلامت، حضور آنان در توسعه زیرساختهای بهداشت و درمان را سرمایهای ارزشمند برای مناطق مختلف کشور دانست و اظهار کرد: اجرای این طرح میتواند دسترسی مردم راوند به خدمات سلامت را بهبود بخشد.
وی همچنین توسعه زیرساختهای اورژانس پیشبیمارستانی و ایجاد ظرفیتهای جدید برای ارائه خدمات درمانی شبانهروزی را از جمله آثار اجرای این پروژه عنوان کرد.
چهار طرح حوزه سلامت در کاشان و راوند در حالی افتتاح یا وارد مرحله اجرا شد که مشارکت خیران سلامت، سهم قابل توجهی در تأمین و توسعه زیرساختهای جدید این حوزه در منطقه داشته است.
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