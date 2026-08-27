به گزارش خبرنگار مهر، حبیب‌الله حاجی‌زاده ظهر پنجشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش که با حضور فرماندار و اعضای مربوطه در سالن جلسات آموزش و پرورش برگزار شد، اظهار کرد: خوشبختانه امتحانات نهایی در شهرستان بدون هیچ نگرانی و به خوبی برگزار شد و این موفقیت حاصل تعامل و همکاری مجموعه آموزش و پرورش و مسئولان در حوزه ستادی بود.

مدیر آموزش و پرورش بردسکن افزود: در مسابقات قرآن نیز دانش‌آموزان بردسکنی موفق به کسب ۳۲ مقام برتر شدند که ۷ نفر از آنان به مرحله کشوری راه پیدا کردند و این موفقیت در نوع خود بی‌نظیر بود.

وی ادامه داد: در مسابقات فرهنگی و هنری نیز بیش از ۷۰ مقام کسب کردیم و در قطب شهید مدرس موفق به کسب مقام نخست شدیم.

حاجی‌زاده با اشاره به دیگر موفقیت‌های دانش‌آموزان بردسکن بیان کرد: در طرح جابر بن حیان ۳۴ مقام استانی کسب شد و در حوزه درس‌پژوهی نیز مقام نخست را به دست آوردیم و همچنین طرح «روایت‌های معلمی» با استقبال خوبی از سوی فرهنگیان مواجه شده است.

مدیر آموزش و پرورش بردسکن با اشاره به حضور فعال فرهنگیان و دانش‌آموزان در اجتماعات شبانه گفت: حضور همکاران فرهنگی و دانش‌آموزان در این اجتماعات بسیار فعالانه بوده و بیش از ۷۰ گروه سرود دانش‌آموزی در اجتماعات شبانه به اجرای برنامه پرداخته‌اند.

وی همچنین بر ضرورت توجه به تاب‌آوری فرهنگیان و دانش‌آموزان تأکید کرد و گفت: از فرماندار درخواست داریم در زمان تصمیم‌گیری برای تعطیلی، مدارس آخرین مجموعه‌ای باشند که تعطیل می‌شوند؛ چرا باید تعلیم و تربیت اولین دستگاهی باشد که تعطیل می‌شود؟

حاجی زاده از درخواست مجوز برای توسعه مدارس استثنایی در شهرستان خبر داد و افزود: در حال حاضر مدرسه استثنایی شهرستان در مقطع ابتدایی فعال است و برای راه‌اندازی دوره متوسطه اول درخواست مجوز داده‌ایم تا دانش‌آموزان علاوه بر ادامه تحصیل، مهارت‌های لازم را نیز فرا بگیرند، لذا هم اکنون دانش آموزان متوسطه اول و دوم استثنایی در شهرستان مجاور تحصیل می‌کنند.

مدیر آموزش و پرورش بردسکن با اشاره به ساماندهی نیروی انسانی گفت: برای سازماندهی کلی همکاران مجوز گرفته‌ایم و نواقص سال گذشته نیز شناسایی شده است و امسال در سازماندهی کلی به این موارد ترتیب اثر خواهیم داد.

وی افزود: در مدارس ابتدایی دوره دوم نیز امسال در برخی مدارس از جمله مدارس شهید اسلامی‌مقدم و شهید محمد نژاد، معلمان دروس تخصصی چرخشی تغییر خواهند کرد و به صورت تخصصی حضور عمل خواهند کرد که این طرح به شکل آزمایشی اجرا می‌شود.

حاجی زاده از توسعه رشته‌های هنرستانی نیز خبر داد و گفت: امسال رشته معدن را در هنرستان انابد اضافه کردیم و این رشته در بردسکن نیز فعال است.

مدیر آموزش و پرورش بردسکن همچنین بر ضرورت ساماندهی سرویس مدارس تأکید کرد و گفت: سرویس مدارس باید مجوز داشته و دارای آرم مخصوص باشند و حضور مؤثر نیروی انتظامی در مقابل مدارس نیز از موضوعات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به روند ثبت سفارش کتب درسی گفت: ثبت سفارش کتب درسی انجام شده و به‌زودی کتاب‌ها توزیع خواهد شد.