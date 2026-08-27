به گزارش خبرنگار مهر، کارخانه تکسچرینگ و واحد تولید نخ در بوشهر با ظرفیت تولید سالانه سه هزار تن و سرمایهگذاری ۸۰۰ میلیارد تومان ایجاد شده است.
این مجموعه در مرحله تولید آزمایشی برای ۵۰ نفر به صورت مستقیم اشتغال ایجاد کرده و با راهاندازی کامل بخش تولید در سه شیفت کاری، زمینه ایجاد ۸۰ فرصت شغلی مستقیم جدید فراهم خواهد شد.
با توجه به وابستگی بخشی از نیاز بازار کشور به پارچه و پوشاک به واردات و ارزبری قابل توجه این حوزه، راهاندازی این واحد تولیدی میتواند گامی در مسیر تکمیل زنجیره ارزش صنعت نساجی از تولید نخ تا پارچه باشد.
این طرح همچنین به عنوان آغاز یک مسیر بزرگ صنعتی در حوزه نساجی در جنوب کشور مطرح است و توسعه بخشهای بالادستی و حمایت از سرمایهگذاری در این زنجیره میتواند زمینه کاهش وابستگی به واردات و رونق تولید داخلی را فراهم کند.
بر اساس اعلام مسئولان، با راهاندازی این کارخانه پیشرفته بافندگی، سالانه از خروج حدود ۷۵ میلیون دلار ارز از کشور جلوگیری خواهد شد.
توسعه این مجموعه و تکمیل حلقههای زنجیره تولید، علاوه بر افزایش ظرفیت تولید داخلی، میتواند زمینهساز ایجاد فرصتهای شغلی بیشتر برای جوانان بومی و شکلگیری یک قطب جدید در صنعت نساجی جنوب کشور باشد.
نظر شما