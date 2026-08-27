ساماندهی دستفروشان محور ۱۵ خرداد در دستور کار پلیس تهران قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر،به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران بزرگ، در هفته‌های اخیر جمعی از کسبه و فعالان صنفی محور خیابان ۱۵ خرداد، به‌ویژه در محدوده حدفاصل چهارراه گلوبندک تا سبزه‌میدان و بازار کفاش‌ها، با طرح مطالبات خود خواستار ساماندهی وضعیت دستفروشان و بساط‌گستران و رفع موانع ایجادشده در مسیر فعالیت واحدهای صنفی شدند.

تسهیل رفت‌وآمد شهروندان و مشتریان، جلوگیری از اشغال معابر عمومی، رفع سد معبر مقابل واحدهای صنفی، ارتقای ایمنی و ایجاد شرایط مناسب برای فعالیت قانونی کسبه، از مهم‌ترین مطالباتی بود که از سوی بازاریان و فعالان این محدوده مطرح شد.

در همین راستا، پلیس تهران بزرگ با رویکرد پاسخگویی به مطالبات مردم و اصناف و در چارچوب وظایف قانونی خود، موضوع را در جلسات کارشناسی مشترک با حضور دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط و نمایندگان اصناف مورد بررسی قرار داد تا برای وضعیت موجود راهکاری اجرایی و پایدار پیش‌بینی شود.

بر اساس تصمیمات اتخاذشده، طرح جامع ساماندهی دستفروشان و بساط‌گستران از ابتدای شهریورماه در محور ۱۵ خرداد کلید خورد و با هماهنگی دستگاه‌های متولی با جدیت و استمرار در حال اجراست.

پلیس تأکید دارد که اجرای این طرح صرفاً با رویکرد برخورد با دستفروشان دنبال نمی‌شود، بلکه هدف اصلی آن ایجاد نظم در معابر، حفظ حقوق کسبه و شهروندان، تسهیل تردد عمومی و ایجاد تعادل میان فعالیت‌های اقتصادی و حقوق عمومی است.

محور ۱۵ خرداد به‌عنوان یکی از شریان‌های اصلی منتهی به بازار بزرگ تهران، روزانه محل تردد گسترده شهروندان، مشتریان و کسبه است و ساماندهی وضعیت معابر آن می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای نظم، ایمنی و کیفیت تردد در این محدوده داشته باشد.

اجرای این طرح را می‌توان مصداقی از چرخه مطالبه‌گری مردم و پاسخگویی دستگاه انتظامی دانست؛ مطالبه‌ای که از سوی کسبه و شهروندان مطرح شد و پلیس تهران بزرگ نیز با ورود کارشناسی و هماهنگی با دستگاه‌های مسئول، اجرای طرح ساماندهی را در دستور کار قرار داد.