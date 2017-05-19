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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۹:۰۰

نماینده مردم اهواز در مجلس:

تبلیغات انتخابات شوراهای اسلامی نیاز به تجدید نظر دارد

تبلیغات انتخابات شوراهای اسلامی نیاز به تجدید نظر دارد

اهواز - نماینده مردم اهواز در مجلس شواری اسلامی گفت: نحوه تبلیغات در شوراهای اسلامی شهر و روستا به علت تعداد بالای نامزدها در آن به تجدیدنظر نیاز دارد.

به گزار خبرنگار مهر، همایون یوسفی عصر امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز شاهد بودیم که مردم مثل همیشه حضوری پرشور داشتند و به واسطه این حضور مطمئنا بهترین اتفاق هم برای ریاست جمهوری و هم شورای شهر اتفاق می افتد.

وی افزود: امیدوارم این انسجام و وحدت ملی باعث افزایش اعتبار و جایگاه نظام مقدس جمهوری اسلامی شود و مطمئنا هرجایی که مردم حضور داشته باشند کشور از خطرات بیشتر مصون می شود.

یوسفی عنوان کرد: همه آحاد ملت وظیفه داریم که در انتخابات حضور پیدا کنیم و انشاءالله این حضور حداکثری باعث شود تا با دست پرتر و وضعیت بهتر در مجامع بین المللی حضور پیدا کنیم.

نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی در خصوص تعداد بالای نامزدهای شورای شهر در استان نیز گفت: تکثر کاندیدها نشانه نظام باز انتخاباتی ما هست و می تواند به حضور حداکثری مردم کمک کند، البته باید شرایطی دیده شود تا افرادی که از بین این جمع کثیر شرایط بهتری دارند و اصلح ترین هستند را انتخاب کنند.

یوسفی عنوان کرد: برای تبلیغات باید یک تجدیدنظری در قوانین داشته باشیم و به واسطه قوانین مورد نیاز کشور در این خصوص این بحث تبلیغات در دوره های آینده شکل بهتری به خود بگیرد.
 

کد مطلب 3983116

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