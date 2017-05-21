انتخابات ایران پاسخی کوبنده‌ به تهدیدات خارجی بود

حسین شیخ الاسلام مشاور وزیر امور خارجه در گفتگو با خبرنگار مهر، پیرامون سفر ترامپ به عربستان سعودی به عنوان اولین سفرخارجی وی، اظهار داشت: سفر آقای ترامپ به عربستان سعودی از زاویه قدرت نیست بلکه از زاویه درماندگی است.

وی با بیان اینکه هیچ کشوری خواهان میزبانی از ترامپ نشده است، گفت: سایر روسای جمهور آمریکا برای اولین سفر خارجی خود یا به یک کشور اروپایی رفتند و یا به ژاپن، اما آقای ترامپ اولین مقصد خارجی خود را پادشاهی سعودی قرار داده است.

شیخ الاسلام افزود: اولین شخصیتی که قبول کرد به آمریکا برود خانم «ترزا می» نخست وزیر انگلستان بود، در واقع انگلستان پیر، مادر آمریکا محسوب می شود و روابط این دو کشور همواره از نزدیک ترین سطح روابط برخوردار بوده و آقای ترامپ در دیدار «می» قول داد که به انگلستان برود، اما دو میلیون امضاء در انگلستان جمع آوری شد که وی به آنجا نرود و البته در دیگر کشورهای اروپا نیز شرایط برای ترامپ به همین نحوه بود بنابراین ترامپ جایی برای رفتن نداشت.

مشاور وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: به همین دلیل است که ترامپ دو مقصد ابتدایی خود را عربستان سعودی که ساختاری پادشاهی و دیکتاتوری دارد و همچنین رژیم اشغالگر قدس که جنایتکار و کودک کش است را برگزیده است، این در حالی است که هر دو جایی که ترامپ انتخاب کرده مشهور به نقض قوانین متعدد بین‌المللی هستند و چهره منفی و سیاهی نزد افکار عمومی دارند.

سفر ترامپ به عربستان از روی اجبار بوده

وی افزود: در شرایطی که عربستان بیش از دو سال است که به طرز وحشیانه ای به همسایه جنوبی خود تجاوز کرده و مردم عادی را از بین می برد و همه این جنایات هم با اسلحه های آمریکایی صورت می گیرد، ترامپ این سفر را انجام داده که به هیچ وجه شایسته رئیس جمهور آمریکا نیست و البته از آنجایی که جای دیگری برای سفر نداشت به اجبار آن را برگزید. بنابراین این سفر نشان دهنده جایگاه بی عزت و متزلزل دولت آمریکا در عرصه بین‌المللی است.

شیخ الاسلام با بیان اینکه ترامپ، پیشتر عربستان را به گاو شیرده تعبیر کرده بود تصریح کرد: ترامپ امروز در حال دوشیدن عربستان است و قراردادهای میلیاردی جهت فروش تسلیحات با آنها منعقد کرده و نکته جالب مسئله اینجا است که تسلیحات به نام مسلمین خریداری می شود و بر سر مسلمانان و علیه آنها خراب می شود که پر واضح است در این شرایط منفعت این موضوع تنها به آمریکا می رسد و عربستان تحت هر شرایطی در این وضعیت بازنده محسوب می شود.

مشاور وزیر امور خارجه با بیان اینکه سعودی نیز به این سفر احتیاج مبرم داشت ادامه داد: عربستان در منطقه، وضعیت خوبی ندارد و خود را بازنده می بیند، پادشاهان قبلی سعودی، از حداقل سیاست و راهبرد مشخص برخوردار بودند، اما از وقتی که آن جوان کم تجربه (بن سلمان) بر سر کار آمده، همه مسائل و منافع کشورش را فدای دستیابی به تاج و تخت خود کرده است. بن سلمان به دنبال بر هم زدن نظم سنتی رسیدن به پادشاهی در آل سعود است که این کار را هم انجام داده است و این سفر را هم برای زیرسوال بردن جایگاه «بن نایف» ولیعهد عربستان ترتیب داده است و در واقع این سفر را می توان جشن تاجگذاری ولیعهد دوم سعودی دانست.

ملت ایران پشتوانه نظام هستند و ما از درون بسیار قوی هستیم

وی گفت: شاید از بدشانسی ترامپ و سعودی بوده باشد که این سفر مقارن با برگزاری انتخابات در ایران انجام شده است، انتخابات در ایران قله مردم سالاری دینی محسوب می شود و روز گذشته شاهد بودیم که بیش از ۷۰ درصد مردم به پای صندوق های رأی آمدند و خیلی آزادانه و با آرامش رئیس جمهور آینده خود را برگزیدند.

شیخ الاسلام خاطرنشان کرد: وضعیت فعلی ترامپ اینطور است که باید در اوج بی عزتی دست به دامان یک پادشاهی متزلزل و غیر دموکراتیک بشود تا بخواهد در مقابل باثبات ترین کشور منطقه قرار بگیرد. طبیعی است که آقای ترامپ در این امر موفق نمی شود چرا که ملت ایران پشتوانه این نظام هستند و کشور از درون بسیار قوی تر از آن چیزی است که آنها فکر می کنند.

مشاور وزیر امور خارجه در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که ایران همچون عربستان نیست که با تغییر پادشاه و یا دیگر مقامات عالی رتبه در آن کشور، تزلزل در ساختار سیاسی آن به وجود آید، اظهار داشت: فرض کنید ملک سلمان امروز فوت کرد، چه درگیری و اختلافی میان «بن نایف و بن سلمان» بر سر به دست آوردن قدرت پادشاهی رخ خواهد داد؟ این به منزله ناپایداری ساختار پادشاهی سعودی است.

وی گفت: ترامپ مقصد اول خود را یک کشور بی ثبات و ناامن انتخاب کرده است و قصد توطئه علیه پایدارترین کشور منطقه و یا شاهد جهان را دارد.

اظهارات و اقدامات امریکایی ها و سعودی ها نشان از نفوذ ایران دارد

شیخ الاسلام با بیان اینکه نیازی به واکنش از سوی ایران نسبت به این مسئله وجود ندارد تأکید کرد: مردم ایران روز انتخابات، پاسخ قاطع و کوبنده ای را به هر گونه تهدید خارجی دادند و حضور گسترده مردم پای صندوق های رأی، پشتوانه کشور و نظام خواهد بود. درست است که مردم روز انتخابات آرام و بی صدا به پای صندوق های رأی رفتند اما این اقدام آنها صدای زیادی را در کشورهای خارجی داشت، بنابراین معتقدم که نیازی به هیچ عکس العملی نیست.

مشاور وزیر امور خارجه با بیان اینکه وزیر امور خارجه آمریکا که گفته بود سفر ما به عربستان و تقویت ساختار نظامی آن کشور به منظور جلوگیری از نفوذ ایران خواهد بود، تصریح کرد: این صحبت نشان از نفوذ گسترده ایران میان ملت های منطقه دارد.

شیخ الاسلام با شاره به اینکه نفوذ ایران با این قبیل اقدامات و اظهارنظرات افزایش پیدا می کند، تصریح کرد: ملت ها از این همه تجمل، اسراف و از اینکه میلیاردها دلار، پول ملت های مسلمان را صرف خرید تسلیحات نظامی می کنند و آن را علیه مسلمان ها به کار می برند متوجه خواهند شد که کدام طرف در راه درست و منطقی قدم بر می دارد و کدام طرف در راه ایجاد و گسترش تنش و ناآرامی در منطقه و جهان گام برمی دارد و این به معنای نتیجه عکس گرفتن امریکا و سعودی از این سفر است.

امروز ارزش های امریکایی افول پیدا کرده است

مشاور وزیر امور خارجه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه امروز ارتش آمریکا دیگر آن جایگاه و عزت را در مجامع بین‌ المللی ندارد افزود: ترامپ و تیم وی، سیاستمدار نیستند بلکه تاجر مسلک هستند و همانطور که در اظهارات متعددی هم عنوان شده، ترامپ معتقد است تأمین امنیت کشورهای متحد خود را در ازای پرداخت هزینه از سوی آنها عهده دار خواهد بود که این به معنای مزدور شدن سربازان ارتش آمریکا است. یعنی کشورها این طور فکر می کنند که ما پول می دهیم و سرباز امریکایی می جنگد و کشته می شود. این امر به تعبیر دیگر پائین آوردن ارزش و اعتبار سرباز آمریکایی محسوب می شود، بنابراین ارزش های امریکایی امروز افول کرده است.

شیخ الاسلام در پایان خاطرنشان کرد: امروز وضعیت آقای ترامپ در داخل آمریکا نا به سامان است، از طرفی با دستگاه های اطلاعاتی و از طرفی هم با رسانه ها مشکلات عدیده ای دارد که نمونه اخیر اختلافات ترامپ با آنها را می توان در دیدار وی با وزیر خارجه روسیه به عنوان یک فرد کهنه کار سیاسی به وضوح دید که در آن دیدار ترامپ اطلاعات طبقه بندی شده مهمی را در اختیار لاوروف گذاشت که اعتراض دستگاه اطلاعاتی آمریکا را در پی داشت.