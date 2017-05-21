«هزار داستان»؛ ماه مبارک رمضان از شبکه نسیم

به گزارش خبرگزاری مهر، «هزار داستان» از دو بخش اصلی شامل بخش مستند و بخش استودیویی تشکیل شده است و شکل متفاوتی از پرداخت به سوژه های اجتماعی را نمایش می دهد و هر شب با میزبانی و اجرای یک چهره سرشناس که نقطه مشترکی با سوژه مطرح شده دارد، تولید می شود.



«هزار داستان» می کوشد تا با روبرو کردن مخاطب با انسان‌هایی که در مواجهه با موقعیت های خاص، دشوار و بعضا غیر قابل باور ایستادگی کرده با امید و تلاش و توکل راه درست زندگی را بازیافته اند، مفهوم جدیدی از نگاه به زندگی را در کنار ساعاتی از سرگرمی در ذهن مخاطب ایجاد کند.