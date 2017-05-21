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۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۷:۳۷

«هزار داستان»؛ ماه مبارک رمضان از شبکه نسیم

«هزار داستان»؛ ماه مبارک رمضان از شبکه نسیم

برنامه «هزار داستان» با اجرای چهره‌های مختلف هنری در ماه رمضان از شبکه نسیم پخش می‌شود.

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به گزارش خبرگزاری مهر، «هزار داستان» از دو بخش اصلی شامل بخش مستند و بخش استودیویی تشکیل شده است و شکل متفاوتی از پرداخت به سوژه های اجتماعی را نمایش می دهد و هر شب با میزبانی و اجرای یک چهره سرشناس که نقطه مشترکی با سوژه مطرح شده دارد، تولید می شود.

«هزار داستان» می کوشد تا با روبرو کردن مخاطب با انسان‌هایی که در مواجهه با موقعیت های خاص، دشوار و بعضا غیر قابل باور ایستادگی کرده با امید و تلاش و توکل راه درست زندگی را بازیافته اند، مفهوم جدیدی از نگاه به زندگی را در کنار ساعاتی از سرگرمی در ذهن مخاطب ایجاد کند.

کد مطلب 3985165

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    نظرات

    • مهنار IR ۱۳:۴۴ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۲
      0 0
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      سلام بر شما .بسیارررررررررر متشکرم از این برنامه هزار داستان .بینظیره و ادم انرژی میگیره برای تلاش دوباره .خواهش میکنم این داستان ها رو ادامه بدین.
    • وهاب نماز IR ۰۲:۱۴ - ۱۳۹۶/۰۴/۰۵
      0 0
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      سلام این اقای کیایی انگار خودش خیلی حرف داشته اجازه به مهمانان برنامه نداد دو کلام حرف بزنن
    • الهه بشیانی IR ۰۲:۵۶ - ۱۳۹۶/۰۴/۰۵
      0 0
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      سلام ممنونم از برنامه بسیار دلنشین،اموزنده و تاثیر گذار تون درود برشما
    • الهه بشیانی IR ۰۳:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۴/۰۵
      0 0
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      سلام بسیار بسیار ممنونم از برنامه خیلی مفید واثر گذاری که تهیه کردید. درود برشما
    • حمزه عموزاده IR ۰۳:۵۶ - ۱۳۹۶/۰۸/۲۰
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      متشکرم از برنامه خوب و پرانرژیتون....به نظر من داستان دکتر حسن رضا محمدی عااااالی بود...بین این همه سادگی و فقر یه بچه اینجوری تحویل جامعه دادن خیییلی سخته...متشکرم

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