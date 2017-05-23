به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال تراکتورسازی پس از عنوان سومی در لیگ شانزدهم و از دست دادن قهرمانی در رقابت های جام حذفی امیر قلعه نویی را هم از دست داد تا مذاکرات برای انتخاب جانشین وی آغاز شود.

درحالی که حاشیه های زیادی اطراف تراکتورسازی را گرفت و ناصر شفق هم در مصاحبه با خبرگزاری مهر تاکید کرد که مالک باشگاه است، اوضاع کمی پیچیده تر شد اما جلسه امروز هیات مدیره تا حدودی مشکلات را به حداقل رساند.

برگزاری جلسه امروز هیات مدیره باشگاه تراکتورسازی علاوه بر موضوع انتخاب سرمربی تا حدودی شرایط مدیریتی این باشگاه را روشن ساخت. در هفته های گذشته اختلافات زیادی پیرامون ترکیب هیات مدیره باشگاه تراکتورسازی تبریز مطرح می شد خصوصا با توجه به مصاحبه های سعید عباسی عضو هیات مدیره این باشگاه که به عدم برگزاری جلسات هیات مدیره اعتراض داشت.

با این وجود گفته می شد استعفای عباسی مورد پذیرش مجمع باشگاه تراکتورسازی قرار گرفته و امروز سردار کریمیان رئیس هیات مدیره از معرفی سردار باران چشمه به عنوان عضو هیات مدیره باشگاه تراکتورسازی تبریز خبر داد. بر این اساس حالا ترکیب هیات مدیره این باشگاه شامل بر ۵ عضو به این شکل مشخص شده است. سردار کریمیان،‌ مصطفی آجورلو،‌ سردار باران چشمه،‌ عباس الیاسی و مهدی کوهی.

تمامی اعضا از سوی رئیس هیات مدیره برای حضور در جلسه امروز دعوت شده بودند اما کوهی و الیاسی در این جلسه حضور نیافتند و در نهایت با حضور اکثریت شامل بر ۳ عضو هیات مدیره پیرامون آخرین وضعیت باشگاه همچنین موضوع انتخاب سرمربی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

پس از تحولات اخیر و حمایت قاطع سردار کریمیان از آجورلو به عنوان مدیرعامل باید دید اختلافات موجود در بدنه هیات مدیره باشگاه تراکتورسازی خصوصا با توجه به نارضایتی الیاسی و کوهی از روند موجود حل می شود یا در نهایت این مشکلات و اختلافات منجر به ایجاد تغییرات در این باشگاه خواهد شد.

براساس تصمیم مسئولان باشگاه قرار است روز چهارشنبه از بین یحیی گل محمدی و جواد نکونام یکی به عنوان سرمربی جدید تراکتورسازی معرفی خواهد شد. گل محمدی امروز قراردادش را با تیم دسته اولی اکسین البرز فسخ کرد.