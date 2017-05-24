۳ خرداد ۱۳۹۶، ۱۵:۴۳

با دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده؛

رزمایش «بیت المقدس ۲۹» پایان یافت

بیست و نهمین رزمایش بیت المقدس نیروی زمینی ارتش با دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده خاتمه یافت.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، امیر نوذر نعمتی جانشین فرمانده نیروی زمینی پس از انجام مرحله نهایی رزمایش بیت المقدس ۲۹ در جمع خبرنگاران گفت: تمام یگان های عمل‌کننده در این رزمایش توانستند ماموریت خود را بر اساس اهداف ترسیم شده اجرا کنند و قابلیت‌های سلاح‌ها و تجهیزات موجود در این رزمایش را به نمایش بگذارند.

وی افزود: در این رزمایش میزان آمادگی و توانمندی یگان های پیاده، زرهی، هوابرد، واکنش سریع، پهپادهای شناسایی و انواع بالگردهای هوانیروز مورد ارزیابی قرار گرفت.

جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش خاطرنشان کرد: ارتقاء سطح آموزش دانشجویان دوره های عالی، آشنایی دانشجویان با طرح ریزی و اجرای رزم کلاسیک و ناهمتراز، انجام هماهنگی و مراحل ترتیب توالی فرمانده و ستاد رزم، تقویت حس اعتماد به نفس و بروز خلاقیت ذهنی از جمله اهداف نیروی زمینی ارتش در اجرا و عملیاتی کردن این رزمایش در منطقه عمومی نصرآباد اصفهان بود.

 امیر سرتیپ نعمتی در پایان گفت: این رزمایش با حضور مقتدرانه و پشتیبانی آتش یگان های توپخانه نیروی زمینی ارتش همراه شد که در نهایت با موفقیت به پایان  رسید.

گفتنی است در این رزمایش که به صورت گروهی و در قالب نیروهای خودی و دشمن فرضی برگزار شد، یگان های پیاده، زرهی، توپخانه، تیپ ۶۵ نیروهای مخصوص، پهپاد و هوانیروز ارتش آخرین تاکتیک های خود را به اجرا گذاشتند.

اجرای عملیات ضد نیروهای تروریستی و تکفیری از دیگر برنامه های این رزمایش بود که با موفقیت اجرا شد.

هادی رضایی

