ثبت نام ۶۰ هزار فارغ التحصیل جویای کار در سامانه کارورزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علی ربیعی در نشست مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و شورای عالی اشتغال که با حضور محمدامین سازگارنژاد رییس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال و مدیران کل استانها برگزار شد، گفت: به طور جد باید موضوع اشتغال را پیگیری کنیم تا در تیرماه گزارش نهایی اقدامات انجام شده در این زمینه را ارایه دهیم.

وی با بیان اینکه تاکنون حدود ۶۰ هزار فارغ التحصیل جویای کار در سامانه کارورزی ثبت نام کرده اند، گفت: باید سامانه های استانی کارورزی به سامانه مرکزی متصل شوند و بتوانیم این طرح را توسعه دهیم.

ربیعی با بیان اینکه در قالب طرح کارورزی آنچه که برای ما مهم است میزان ثبت نام و آمادگی صاحبان مشاغل و کارفرمایان برای جذب کارورزان است، گفت: باید به گونه‌ای برنامه ریزی کنیم تا مبادا بنگاه‌ها، نیروهای شاغل خود را به عنوان کارورز معرفی کنند.

وی طرح‌های تکاپو، کارورزی و مهارت آموزی را از طرح‌های مهم در حوزه اشتغال دانست و گفت: رییس دولت نیز به طرح های تکاپو کارورزی و مهارت آموزی تاکید دارد.

وزیر کار با بیان اینکه کارورزی و آموزش در محیط کار و کارآموزی باید در محیط کار پویا پیگیری شود، گفت: در صورتی که کار موفق پیش برود کارورزان هم درآمد بیشتری دریافت می کنند. نباید اجازه دهیم که شیوه‌های کارمندی به این شکل پیش برود. این کار همانطور که مقام معظم رهبری فرموده اند نیاز به مدیریت جهادی دارد.

ربیعی گفت: از مدیران تامین اجتماعی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای و همچنین وزارت کار می خواهم هر هفته گزارش خود را در خصوص پیگیری طرح‌های اشتغال به من ارایه دهند و این کار را با ویدیو کنفرانس پیگیری می کنم.

وی در بخش دیگری از اظهاراتش درباره اشتغال روستایی گفت: ٥٠ هزار میلیارد ریال پول روستایی و عشایر در دست ما نبود و این اعتبار منحرف شده بوده اما خوشبختانه این مبلغ را برای توسعه اشتغال روستایی برگرداندیم.

وزیر تعاون، کار ور فاه اجتماعی همچنین گفت: فضایی در دولت ایجاد شده است که فرایند توسعه اشتغال را تسهیل می کند. باید دهکده تعاون را ایجاد کنیم که ١٠ تا ١٥ هزار نفر در آن فعال شوند.