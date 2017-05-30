احتمال سفر تیم ملی فوتسال ایران به اسلوونی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال ایران بهمن ماه امسال در مسابقات جام ملتهای آسیا حضور خواهد داشت و مسئولان کمیته فوتسال در صدد هستند تا پیش از شروع این رقابتها، چند بازی تدارکاتی برای تیم ایران در نظر بگیرند.

تیم اسلوونی یکی از کشورهایی بوده که ایران مذاکرات خوبی با آنها انجام داده و احتمال دارد اوایل بهمن ماه، تیم ملی ایران با سفر به این کشور دو بازی تدارکاتی انجام بدهد.

اسلوونی امسال میزبان رقابتهای کنفدراسیون فوتبال اروپا است و آنها هم بی تمایل نیستند قبل از شروع این رقابتها با ایران دیدارهای تدارکاتی داشته باشند.