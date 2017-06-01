کاروان پیاده زائران حرم در صومعه سرا به حرکت در می آید

سرهنگ کیا عاشوری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک فرارسیدن ایام ماه مبارک رمضان و گرامیداشت ۱۴ و ۱۵ خرداد ماه به برگزاری مراسم بزرگداشت ارتحال بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران اشاره و اظهارکرد: هرساله مردم شهرستان صومعه سرا مراسمی در خور شأن این شخصیت بزرگوار برگزار می کنند.

وی با اشاره به همزمانی این مراسم با ایام مبارک ماه رمضان، افزود: امسال به همین دلیل تنها تعداد محدودی از شهرستان های استان سهمیه اعزام کاروان های سواره و پیاده به حرم مطهر را داشته که شهرستان صومعه سرا شامل این شهرستان ها نمی شود.

فرمانده سپاه ناحیه صومعه سرا با بیان اینکه به همین منظور از سوی ستاد ارتحال امام خمینی (ره) شهرستان صومعه سرا پیشنهاد شده که به صورت نمادین کاروان پیاده ای در غروب روز ۱۳ خرداد ماه همزمان با شب ارتحال در شهرستان به حرکت در آید، گفت: مسیر این کاروان پیاده از مسجد جعفری به سمت گلزار شهدای گمنام صومعه سرا واقع در بوستان ابریشم در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: پیشنهاد شده با تعامل و همکاری همه دستگاه ها به ویژه شهرداری صومعه سرا از این کاوران با پکیج های افطاری پذیرایی و سپس مراسم بزرگداشت ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در جوار شهدای گمنام برگزار شود.

سرهنگ عاشوری همچنین به ۱۳ خرداد سالروز شهادت آیت الله احسانبخش نیز اشاره کرد و افزود: در این شب می توانیم با دعوت از یک سخنران کشوری دو مناسبت را در قالب یک مراسم باشکوه برگزار کنیم.

امام خمینی (ره) سازنده تاریخ و هویت ملی ایران است

وی در ادامه به شخصیت بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران ، نقش و جایگاه ایشان اشاره کرد و یادآورشد: برخی از شخصیت ها سازنده تاریخ و هویت ملی یک سرزمین هستند.

فرمانده سپاه ناحیه صومعه سرا با بیان اینکه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران نیز یکی از این شخصیت های بزرگ محسوب می شود، افزود: عزت و افتخار ایران اسلامی در جهان مرهون وجود این شخصیت بزرگوار است.

وی با اشاره به نقش تعیین کننده امام راحل در احیای دوباره دین اسلام، گفت: اندیشمندان غرب تنها تمدنی را که توانایی ایستادگی در برابر تمدن غربی را داشته اسلام ناب محمدی (ص) دانسته اند که به واسطه انقلاب اسلامی احیای شد.

سرهنگ عاشوری پاسداشت چنین شخصیتی را وظیفه همگانی دانست و خاطرنشان کرد: ترویج، اشاعه تفکر و اندیشه های امام خمینی (ره) باید مورد توجه همگان قرار گیرد.