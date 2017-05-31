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۱۰ خرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۱۹

با رای نمایندگان؛

«پزشکیان» و «مطهری» مجدداً نواب رئیس مجلس شدند

«پزشکیان» و «مطهری» مجدداً نواب رئیس مجلس شدند

نواب رئیس مجلس شورای اسلامی در جایگاه خود ابقا شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی صبح امروز مجلس پس از انتخاب علی لاریجانی به عنوان رئیس مجلس دهم با ۲۰۴ رأی، حمیدرضا حاجی‌بابایی، علی مطهری، مسعود پزشکیان و هادی قوامی به عنوان کاندیدای تصدی نایب رئیسی مجلس دهم داوطلب شدند.

پس از رأی‌گیری، مسعود پزشکیان با ۱۷۹ رای و علی مطهری با ۱۶۳ به عنوان نواب هیأت رئیسه جدید مجلس دهم انتخاب شدند.

حمیدرضا حاجی بابایی و هادی قوامی نیز به ترتیب ۱۰۷ و ۶۷ رای کسب کردند.

نمایندگان پس از انتخاب نواب هیأت رئیسه، وارد انتخاب دبیران و کارپردازان (ناظران) هیأت رئیسه مجلس شد.

کد مطلب 3993179

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