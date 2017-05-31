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۱۰ خرداد ۱۳۹۶، ۱۳:۳۴

ربیعی در جمع خبرنگاران:

امسال ۱۵۰ هزار نفر را در سامانه کارورزی ثبت نام می کنیم

امسال ۱۵۰ هزار نفر را در سامانه کارورزی ثبت نام می کنیم

وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی درباره طرح کارورزی گفت: در مرحله اول و برای سال جاری بنا داریم ۱۵۰ هزار نفر را ثبت نام کنیم و بین ۶ تا ۹ ماه مراحل کارورزی برایشان در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی در حاشیه جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران درباره طرح کارورزی گفت: سامانه کارورزی از برنامه های دولت یازدهم بود که در سال گذشته در برخی از استانها به صورت آزمایشی اجرایی و بعد از رفع اشکالات در سال جاری به صورت سراسر عملیاتی شد.

وی ادامه داد: در مرحله اول و برای سال جاری بنا داریم ۱۵۰ هزار نفر را ثبت نام کنیم و بین ۶ تا ۹ ماه مراحل کارورزی برایشان در نظر گرفته شده است .

وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اظهارداشت: اگر کارگاهی بعد از کارورزی نسبت به حفظ نیروها اقدام کند حق بیمه کارگری را دولت پرداخت خواهد کرد.

ربیعی در خصوص بسته تولید و اشتغال ستاد اقتصاد مقاومتی نیز گفت: این موضوع در اجزای ملی ، بخشی و استانی اجرایی شده است و رسته های آن نیز مشخص شده است .

وی اضافه کرد: در زمینه بسته تولید و اشتغال در بخش های آی. سی. تی و برخی دیگر از حوزه ها قراردادهای بین المللی نیز منعقد شده است .

کد مطلب 3993512

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