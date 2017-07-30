به گزارش خبرنگار مهر، طرح کارانه اشتغال برای جوانان (کاج) به عنوان یکی از طرح‌های دولت برای پوشش بخشی از تقاضای بازار کار در برگیرنده سه طرح کارورزی(ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی)، مهارت آموزی در محیط کار واقعی و مشوق‌های بیمه‌ای برای کارفرمایان است که در قالب برنامه اشتغال فراگیر تدوین و در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تصویب شده است.

با توجه به اینکه دولت طبق تکلیف برنامه ششم توسعه باید برای سال ۹۶ برای ۹۷۷ هزار نفر اشتغال ایجاد کند، اشتغال ۱۵۰ هزار نفر از این افراد در قالب طرح کارورزی هدفگذاری شده است. بر اساس طرح کارورزی که اجرای آن طی هفته‌های گذشته آغاز شده است، افراد فارغ التحصیل دانشگاهی از مقطع کاردانی تا دکتری در رده سنی ۲۳ تا ۳۳ سال را شامل می شود که پس از ثبت نام در سامانه کارورزی و احراز صلاحیت، از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به واحدهای تولیدی و اقتصادی برای طی دوره کارورزی معرفی می شوند.

اما بررسی‌های دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت کار از برآورد میزان پذیرش کارورز در بنگاه‌های اقتصادی نشان می‌دهد که ۱۵۰ هزار نفر در سال ۹۶ در ۱۷ فعالیت اقتصادی جذب بازار کار شوند. جذب کارورزان در بازار کار به تفکیک بخش‌های مختلف اقتصادی حاکی از آن است که در بخش کشاورزی و جنگلداری جذب ۷۸۵۲ نفر در سال جاری پیش بینی شده، همچنین در بخش شیلات و ماهیگیری نیز اشتغال ۵۹۵ نفر با اجرای این طرح هدف گذاری شده است. طبق برآوردهای صورت گرفته قرار است ۹۶۴ نفر نیز پس از طی دوره کارورزی در بخش استخراج معدن مشغول به کار شوند.

در بخش تولید صنعتی ۴۲ هزار و ۹۶ نفر، تامین برق-گاز و آب ۹۷۸ نفر، بخش ساختمان ۵۸۴۲ نفر، در بخش بازرگانی-عمده فروشی و خرده فروشی اشتغال ۱۶ هزار و ۳۲۹ نفر و در بخش هتلداری و رستوران اشتغال برای ۱۶۶۹ نفر پیش بینی شده است.

پیش بینی میزان اشتغال در طرح کارورزی در سایر بخشهای اقتصادی نیز حاکی از آن است که در بخش حمل و نقل و ارتباطات ۷۴۸۵ نفر، خدمات موسسات مالی و اعتباری ۱۵۰۴ نفر، خدمات املاک و مستغلات ۲۲۰۱ نفر و در بخش امور مربوط به تامین اجتماعی اجباری ۱۱۹۸ نفر اشتغال برای سال ۹۶ هدف گذاری شده است.

همچنین سهم بخش آموزش از اشتغال در قالب طرح کارورزی ۳۰۰۳ نفر، سهم بخش بهداشت ۴۴۷۹ نفر، سهم فعالیت‌های خدماتی ۱۶۶۳ نفر و سهم فعالیت‌های مربوط به پیمانها نیز ۵۰ هزار و ۴۴۱ نفر است. با اجرای طرح کارورزی قرار است ۱۷۰۱ نفر نیز در سایر فعالیت های اقتصادی در سال جاری جذب بازار کار شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار در صورت تمایل پس از ثبت نام در سامانه کارورزی، طی مدت چهار تا شش ماه در بنگاه‌های اقتصادی واجد شرایط اعم از کارگاه‌های فعال بخش خصوصی و تعاونی با محیط کار آشنا می‌شوند که در این مدت معادل یک سوم حداقل حقوق به میزان حدود ۳۱۰ هزار تومان به هر کارورز برای مدت مذکور از سوی دولت پرداخت می‌شود.

همچنین در قالب این طرح، کارورزان مشمول بیمه مسئولیت مدنی می شوند که پرداخت این حق بیمه از محل اعتبارات عمومی دولت پیش بینی شده است.