به گزارش خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا با انتشار یک پیام توئیتری درباره توافق آب و هوائی پاریس که در زمان باراک اوباما رئیس جمهور پیشین این کشور در سال ۲۰۱۵ به امضاء رسیده بود به اظهارنظر پرداخت.

رئیس جمهور آمریکا در توئیت خود در این باره نوشت: تا چند روز آینده تصمیم خود را درباره توافق (اقلیمی) پاریس اعلام می کنم.

وی در ادامه این پیام تصریح کرد: آمریکا را دوباره می سازیم.

لازم به ذکر است، ترامپ در توئیت مشابهی در دومین روز نشست گروه هفت کشور صنعتی موسوم به «جی ۷» در ایتالیا نیز اعلام کرده بود: هفته آینده تصمیم نهائی خود را درباره توافق پاریس اتخاذ خواهم کرد.

گفتنی است، ۴۵مین رئیس جمهور آمریکا در جریان کارزار انتخاباتی خود بارها از توافق آب و هوائی دسامبر ۲۰۱۵ در پاریس پایتخت فرانسه که به امضای نمایندگان نزدیک به ۲۰۰ کشور دنیا رسیده بود انتقاد کرده و آن را موجب کُند کردن روند فعالیت های صنعتی این کشور توصیف کرده بود.