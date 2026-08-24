امام جمعه دیلم: ماندگاری مسئولان در خدمت به مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمود اسدی عصر دوشنبه در دیدار فرماندار و مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان دیلم به مناسبت هفته دولت، ضمن گرامیداشت یاد وخاطره شهیدان رجایی ، باهنر وشهیدآیت الله رئیسی، اظهار کرد: در شرایط جنگی و با وجود حملات گسترده به کشور، دولت و مجموعه دستگاههای اجرایی تلاش کردند کمبودی در کشور ایجاد نشود و این اقدام، کار کمی نیست.
وی با اشاره به آسیب برخی زیرساختها در جریان حملات افزود: در برخی مناطق نیروگاهها و پلها مورد حمله قرار گرفتند، اما با تلاش و روحیه جهادی نیروهای متخصص، بسیاری از این زیرساختها در مدت کوتاهی بازسازی و به مدار خدمت بازگشتند.
امام جمعه دیلم با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و حمایت از دولت در شرایط دشوار کنونی گفت: اختلافنظر و نقد میتواند وجود داشته باشد، اما نباید اجازه دهیم اختلافات موجب توقف امور و ایجاد شکاف در جامعه شود.
اسدی در ادامه با اشاره به هفته دولت، خدمت به مردم را مهمترین وظیفه مدیران دانست و افزود: هر دستگاه باید مسائل اصلی مردم در حوزه کاری خود را شناسایی و برای حل آنها با برنامهریزی و پیگیری مستمر اقدام کند.
وی آب و اشتغال را از مهمترین مسائل شهرستان دیلم عنوان کرد و گفت: باید ظرفیتهای موجود شهرستان برای ایجاد اشتغال جوانان شناسایی و فعال شود و مدیران نیز مسائل مردم را تا رسیدن به نتیجه پیگیری کنند.
امام جمعه دیلم همچنین با اشاره به برخی مشکلات راههای شهرستان خواستار توجه جدی مسئولان به مطالبات و مشکلات روزمره مردم شد و تأکید کرد: حتی مشکلاتی که از نظر مسئولان کوچک به نظر میرسد، ممکن است برای مردم دغدغهای جدی باشد و باید برای رفع آنها اقدام شود.
اسدی با قدردانی از تلاش فرماندار و مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان گفت: ماندگاری مسئولان در خدمت به مردم است و آنچه موجب همراهی مردم با نظام میشود، رضایت آنان از رفتار و عملکرد مسئولان و پیگیری مشکلاتشان است.
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