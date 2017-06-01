جگرکی کرمانشاهی در دام تب کریمه کنگو/دفن در اعماق زمین

دکتر ابراهیم شکیبا در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص میزان مبتلایان به بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در استان کرمانشاه گفتتنها یک نفر در استان کرمانشاه به علت بیماری تب کریمه کنگو یا CCHF فوت شد و او فردی ساکن شهرستان کرمانشاه بود که در شغل جگرکی فعالیت می کرد.

رئیس مرکز بهداشت استان کرمانشاه تصریح کرد: در واقع این فرد در ارتباط با آلایش دام بود که این موضوع نشان می‌دهد که مردم عادی نباید از ابتلا به این بیماری هراس داشته باشند و حتما باید یک ارتباطی با دام بوده باشد که مبتلا یه چنین بیماری ای شوند.

وی افزود: علت اصلی فوت فرد مذکوراین بود که دیر برای درمان مراجعه کرده و این باعث مرگ وی شده بود. این نیست که هر کس مبتلا به CCHF شود حتما فوت می‌شود اما در مورد فرد مذکور دیر برای درمان مراجعه کرده بود و علی رغم تلاش پزشکان فوت شد.

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: در کل استان ما تنها یک مورد مثبت مبتلا به این بیماری داشته ایم. البته موارد مشکوک بوده است و کسانی که مبتلا به سرخک و سرخجه هم شده بودند نیز که احتمال ابتلا به تب کریمه کنگو را می دادند، به مراکز درمانی مراجعه می‌کردند.

وی افزود: با توجه به نگرانی مردم طی مدت اخیر تعداد نمونه‌های ارسالی ما برای تهران و تایید تشخیص بسیار بالا بود اما خوشبختانه و تا امروز تنها یک مورد جواب آزمایش ابتلا به تب کریمه کنگو مثبت بود و همان یک مورد هم منجر به مرگ شد.

دکتر شکیبا در خصوص چگونگی دفن فرد فوت شده مبتلا به تب کریمه کنگو در کرمانشاه تاکید کرد: ایشان به طور کاملا بهداشتی دفن شد و از تمام مراحل دفن وی عکسبرداری شده است و چهارچوب لازم نیز به صورت ۱۰۰ درصد در مورد وی رعایت شده است.

وی در خصوص اینکه فرد مورد نظر در مزار عمومی کرمانشاه دفن شده است یا محل مجزای دیگری؟ گفت: ایشان با رعایت چهارچوب از نظر عمق محل دفن و ریختن بتن و آهک در محل مزار کرمانشاه و در اعماق زمین دفن شده است.

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه تاکید و خاطرنشان کرد: مردم به هیچ وجه در این مورد نگران نباشند و بدانند که در این مدت سپری شده از سال ۹۶ تنها همان یک مورد ابتلا رخ داده و به هیچ وجه آمار بیماران ابتلا به این بیماری افزایش نیافته است.

وی یادآور شد: ابتلا به این بیماری به خاطر وجود ناقلین آن یعنی کنه ها و تکثیر آنها در فصل تابستان هرسال بوده است و سال گذشته هم یک مورد مرگ گزارش شد و امسال هم یک مورد مرگ داشتیم و خیلی متفاوت از قبل نبوده است.

شکیبا گفت: با توجه به اینکه تنها یک مورد ابتلا داشته ایم، جای نگرانی نیست. اما کسانی که به هر نحو و طریقی با دام در ارتباط هستند، باید خودمراقبتی کنند.

وی تصریح کرد: این بیماری از طریق کنه به دام و انسان منتقل می شود و علی رغم اینکه باعث تلف شدن دام نمی شود، ممکن است از طریق ترشحات دام ناقل به افراد در ارتباط منتقل شود.

رئیس مرکز بهداشت استان کرمانشاه تاکید کرد: گوشت گرم دام ناقل می تواند باعث انتقال این بیماری شود اما اگر ما گوشت را ۲۴ تا ۴۸ ساعت در دمای صفر تا ۴ درجه یخچال نگهداری کنیم این ویروس از بین می رود و بی خطر می شود.

وی تاکید کرد: توصیه ما به مردم این است که حتما گوشت را از مراکز تحت نظارت دامپزشکی و بهداشت خریداری کنند و به هیچ عنوان از دستفروش ها خرید نکنند، چرا که در این مورد زنجیره لازم رعایت نشده و دامپزشکی دام را معاینه نکرده است.

شکیبا ادامه داد: دام‌های قربانی نیز باید تحت نظارت شبکه دامپزشکی و کارشناسان آن ذبح شود اما چنانچه افراد از نحوه ذبح دام مطلع نبودند و گوشت نذری به آنها داده شد باید گوشت را در دمای صفر تا ۴ درجه نگهداری کنند.

وی بار دیگر بر رعایت خودمراقبتی افراد تاکید کرد و گفت: افراد در هنگام برخورد با دام از دستکش و لباس مناسب استفاده کنند تا مانع از انتقال احتمالی این بیماری شوند.