مراسم تشییع علیرضا سلطانی، عکاس مطبوعات برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این مراسم کاوووس صادق لو رئیس انجمن صنفی عکاسان مطبوعات ایران در سخنانی با بیان اینکه ما بجز عشق و مهربانی چیزی از علیرضا سلطانی به یاد نداریم، گفت: علیرضا سلطانی در پسوند نام خود یک کلمه شاد داشت؛ او همیشه شاد و با روحیه بود و به عکاسان مطبوعات کشور هم امید می داد.

وی با اشاره به مشکلاتی که این عکاس فقید مطبوعاتی در سال های آخر عمرش بخاطر بیماری سرطان درگیرشان شده بود، از پرویز اسماعیلی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهوری، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه، حسین انتظامی معاون امور مطبوعاتی وزارت ارشاد و علیرضا تابش مدیر عامل بنیاد سینمای فارابی که با پیام های تسلیت خود تلاش کردند تسکینی بر آلام عکاسان مطبوعات ایران بدهند، تقدیر کرد.

در ادامه این مراسم بیانیه انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران در سوگ زنده یاد سلطانی قرائت شد که در بخشی از آن آمده بود، بهار امسال ما هم همچون سیزده بدر همیشه ناشگون، به فصل پرکشیدن دوستان و دوری و اندوه تبدیل شد. واضح‌ترین تصویری که از علیرضا به یاد داریم، صورت پر از اشک او بود که از رنج‌های زندگی سخن می‌گفت. ما معنای عبارت درخت هر چه پربارتر، سرخمیده تر را از رفتار علیرضا آموختیم.

همچنین در این برنامه سیف‌الله صمدیان عکاس پیشکسوت مطلبوعات و عضو هیات مدیره انجمن صنفی مطبوعاتی ایران با گلایه از اینکه به گفته او فرهنگ و اهالی فرهنگ از سوی مسئولان جدی گرفته نمی‌شوند گفت: این روزها به این قطعیت تلخ رسیده‌ام که انگار فرهنگ فقط یک شایعه است.

وی همچنین با اشاره به فعالیت زنده یاد سلطانی در حوزه‌های مختلف هنر عکاسی پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک میان تمامی انجمن و تشکل های حوزه هنر عکاسی در ایران را برای برگزاری آیین‌های تشییع و یادبود اهالی این صنف ارائه کرد.

در این مراسم همچنین طالب مدیر سابق روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری ضمن تسلیت درگذشت علیرضا سلطانی تاکید کرد: که از او بجز صفا، صمیمت و عشق چیزی دیگری سراغ ندارد.

در پایان این مراسم و پس از اقامه نماز بر پیکر علیرضا سلطانی به امامت حجت الاسلام والمسلمین دعایی مدیرمسئول روزنامه اطلاعات، پیکر این عکاس فقید مطبوعاتی ببرای خاکسپاری جوار همسرش در قطعه ۹ بهشت زهرا(س) بر دستان همکاران سابق خود تشییع شد.