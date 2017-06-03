برگزاری اختتامیه جایزه ادبی اقلیت در پایان خرداد

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین دورۀ جشنوارۀ داستان پانزده‌کلمه‌ای با موضوع کودکان کار، روز دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ و هم‌زمان با روز جهانی مبارزه با کار کودکان، برگزیدگان نهایی خود را معرفی خواهد کرد.

بر اساس اعلام قبلی این دبیرخانه در فراخوان جشنواره، جایزۀ نقدی ده شرکت‌کنندۀ برگزیده در بخش اصلی جشنواره، درصدی از کل مبلغ دریافتی از شرکت‌کنندگان و حامیان آزاد مالی این جشنواره بوده است، که با حمایت سازمان زیباسازی شهر تهران از این جشنواره و تأمین بخشی از هزینه‌های برگزاری جشنواره و نیز اختصاص مبلغی به جوایز آن، جایزۀ نقدی جشنواره به مبلغ پانصد هزار تومان برای ده شرکت‌کنندۀ برگزیده در بخش اصلی، افزایش یافته است.

آثار این برگزیدگان، از میان ۳۱۰ اثر برگزیده در مرحلۀ نخست این جشنواره و با انتخاب هیئت داوران (محمدجواد جزینی، ابوتراب خسروی و محمدرضا یوسفی) انتخاب شده‌اند و پنج اثر نیز به عنوان آثار شایستۀ تقدیر از طرف دبیرخانۀ جشنواره معرفی می‌شوند. همچنین در بخش ویژۀ شرکت‌کنندگان زیر هفده سال نیز ده اثر به انتخاب دو مجلۀ باغ و سلام بچه‌ها معرفی خواهند شد و جوایز این دو مجلۀ به آنان تعلق خواهد گرفت.

همچنین خرسندیم که اعلام کنیم، مراحل اولیۀ انتشار کتاب جشنوارۀ داستان پانزده‌کلمه‌ای کودکان کار، آغاز شده است و تمامی داستانک‌های برگزیده در مرحلۀ نخست جشنواره به همراه یادداشت داوران جشنواره و همچنین یک داستانک از همۀ دیگر شرکت‌کنندگان در جشنواره (داستانی که بیشترین رأی داروان را در مرحلۀ نخست به دست آورده باشد) به علاوۀ گزیده‌ای از یادداشت‌های ارسالی شرکت‌کنندگان در این کتاب منتشر خواهد شد.

به این ترتیب، حداقل یک اثر از تمامی ۴۸۶ شرکت‌کننده‌ای که در این جشنواره شرکت‌کرده‌اند، در این کتاب منتشر می‌شود.

امیدواریم که انتشار این کتاب، علاوه بر آن‌که گامی در جهت معرفی آثار برتر این جشنواره به جامعۀ ادبی و عموم علاقه‌مندان باشد، بتواند در اذهان مردم و نیز مسئولان، تلنگری برای توجه بیشتر به معضلات اجتماعی از جمله مسئلۀ کودکان کار و خیابان به وجود آورد.