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۱۳ خرداد ۱۳۹۶، ۱۷:۲۱

رئیس هیئت شطرنج استان‌همدان:

مسابقات شطرنج سریع هفتگی استان‌همدان برگزار شد

مسابقات شطرنج سریع هفتگی استان‌همدان برگزار شد

همدان- رئیس هیئت شطرنج استان‌همدان گفت: مسابقه شطرنج سریع هفتگی همدان در خانه شطرنج برگزار شد.

احمدعلی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقات شطرنج سریع هفتگی استان‌همدان اظهار داشت: مسابقه شطرنج سریع هفتگی همدان ویژه هفته دوم خردادماه، با شرکت ۲۸ نفر در ۷ دور، در محل هیئت شطرنج همدان و به داوری بهاره قربانی برگزار شد.

وی افزود: در پایان صادق اسدی با کسب هر ۷ امتیاز ممکن، به مقام قهرمانی رسید.

رئیس هیئت شطرنج استان‌همدان با اشاره به سایر نتایج این مسابقات گفت: محمدرضا ولدی با ۶ امتیاز دوم شد و سید پرویز موسوی و علی مجیدی شادان هر دو با ۵ امتیاز در مکان‌های سوم و چهارم قرار گرفتند.

بابایی عنوان کرد: همچنین مهرداد جمالی و محمدحسین قنبر علی فرزاد با کسب ۴ امتیاز عنوان بهترین بازیکن پیشکسوت و بهترین بازیکن رده سنی را کسب کردند.

وی با اشاره به ثبت‌نام در کلاس‌های آموزشی تابستانه بیان کرد: ثبت‌نام از علاقه‌مندان، همه‌روزه از ساعت ۱۷ تا ۲۰ در محل هیئت شطرنج همدان و توسط جواد زارعی انجام می‌شود.

رئیس هیئت شطرنج استان‌همدان عنوان کرد: کلاس‌های آموزشی هیئت شطرنج همدان، از روز شنبه تا چهارشنبه هر هفته و در هر دو نوبت صبح و بعدازظهر برگزار می‌شود.

کد مطلب 3995526

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