داعش، مزدور آمریکا و اسرائیل در پروژه اسلام هراسی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمدحسین مختاری رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی و استاد سطوح عالی حوزه و دانشگاه در بیانیه‎ای انفجار تروریستی در کابل و کشته و مجروح شدن مردم مظلوم و مسلمان افغانستان را محکوم کرده و حفظ وحدت اسلامی و مقابله همۀ علمای مذاهب اسلامی با خشونت، درگیری، افراطی‌گری و دوری از تفرقه را از جمله مسائل راهبردی در مبارزه با جریان‎های تکفیری و تکرار چنین حوادث دردناک عنوان کرد. مشروح این بیانیه را در ادامه می خوانید؛

فاجعۀ هولناک تروریستی در کابل و خبر شهادت دهها تن از مردم بی گناه و مظلوم افغانستان چشمان مسلمانان روزه دار را گریان و قلوب امت اسلامی را به شدت جریحه دار کرده است.انفجار خودروی انتحاری در ماه مبارک رمضان، در میان مسلمانان روزه دار افغانستان نشان از آن دارد که تروریست های تکفیری مزدور قدرت های غرب، تا کجا از انسانیت به دورند و هیچ رحم و مروتی در وجود پلیدشان رخنه نکرده است، بلکه مروجان افراط گرایی هیچ حدو مرزی در جنایت و خشونت علیه امت اسلامی به ویژه مردم مظلوم افغانستان ندارند و حاضر به گذشتن از همه خطوط قرمز هستند.



به راستی آیا گمراه‎تر از اشقیای تکفیری می توان سراغ گرفت که در ماه رمضان که ماه رحمت و صلح نامگذاری شده اینچنین دستان پلیدشان را به خون برادران و روزه داران مسلمان آغشته کرده‎اند؟ بی شک جنایتکاران تکفیری بیش از هر زمان دیگر زوال و نابودی خود را احساس می‎کنند و جان فشانی های رزمندگان جبهۀ مقاومت در سوریه و عراق ناقوس مرگ را برای این جریانات تکفیری به ویژه داعش به صدا درآورده است. لذا اقدام جنایت‌کارانه و شرم‌آورِ تروریست‎های تکفیری در بمب گذاری پایتخت افغانستان، زمینۀ تسریع زوال و نابودی حتمی داعش و سایر گروه‎های تکفیری را در آینده بسیار نزدیک فراهم خواهد کرد.



بی تردید داعش، مزدور آمریکا و اسرائیل در پروژه اسلام هراسی و اختلاف افکنی میان شیعه و سنی است، لذا جنایت نفرت انگیز آنها در روز چهارشنبه خونین کابل، بیش از پیش از ماهیت ضد اسلامی و ضد انسانی جریانات تکفیری و چرایی حمایت های مالی و تجهیزاتی اربابان غربی_عربی از جریانات تکفیری در تکمیل پازل اسلام ستیزی و ایجاد تفر قه میان امت اسلامی را آشکار نموده است.



از اینرو حفظ وحدت اسلامی و مقابله همۀ علمای مذاهب اسلامی با خشونت، درگیری و افراطی‌گری و تفرقه از یک سو و تلاش همه دولت‎های اسلامی برای تقویت استقرار صلح، ثبات و امنیت در افغانستان به ویژه همزمان با برگزاری نشست بین المللی صلح افغانستان از جمله مسائل راهبردی است که می تواند مهر پایانی بر سیاست‌های نادرست و مداخله جویانۀ برخی کشورهای منطقه‌ و فرامنطقه‎ای‌ از جمله آمریکا در مسائل افغانستان به شمار آید.



دانشگاه مذاهب اسلامی ضمن ابراز همدردی ملت مظلوم و عزیزِ افغانستان این حرکت رذالت آمیز و تروریستی را به شدت محکوم کرده و همه وجدان‎های بیدار جوامع بشری را به این سو از جهان در افغانستان دعوت می‎کند تا بدانند و ببینند که چگونه سازمان‎های بین الملل مدعی حقوق بشر در مقابل این جنایت سکوت نموده و ماهیت پلیدشان را در قالب چهره انسانی پنهان ساخته اند.



امید است روح شهدای این انفجار تروریستی قرین رحمت واسعه الهی قرار گیرد و با یاری خداوند، جهان اسلام به ویژه مردم مظلوم افغانستان بتوانند از شر متجاوزان و تروریست های تکفیری رهایی یابند.