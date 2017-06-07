توجه ویژه به توسعه گردشگری دریایی در سیستان و بلوچستان

مجتبی میرحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه سفر دریایی چابهار به مسقط در حال حاضر در جنوب استان در حال انجام است، افزود: تسهیل در ساخت شناورهای دریایی و توسعه صنایع دریایی در سطح کشور در حال برنامه ریزی و اجرا است.

وی افزود: استان سیستان و بلوچستان با در اختیار داشتن تنها بندر اقیانوسی ایران امکان ارتباط با آبهای آزاد را دارد و با توجه به ظرفیت کشور های حاشیه اقیانوس هند از اولویت ویژه ای برای توسعه گردشگری دریایی برخوردار است.

وی گفت: این آمادگی توسط صندوق توسعه صنایع دریایی وجود دارد تا به افراد متقاضی در حوزه شناورهای سبک و سنگین دریایی تسهیلات ارزان قیمت و کم بهره اعطا کند.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان بیان کرد: بنادر چابهار و کنارک یک فرصت مناسب برای سرمایه گذاران در حوزه گردشگری دریایی است که با بهره گیری از تسهیلات کم بهره صندوق توسعه صنایع دریایی می توان از ظرفیت تاکسی شناور و سایر شناورهای تفریحی استفاده شود.

وی با اشاره به اینکه نخستین فروند تاکسی شناور به زودی ساخته می شود، افزود: این امر فرصت مناسبی برای گردشگری دریایی در سیستان و بلوچستان و استان های ساحلی است که با حمایت های دولت و ورود جدی بخش خصوصی به نتیجه مطلوب برسد.

وی گفت: موج سواری از جمله ورزش های آبی است که در کشور فقط در سواحل مکران امکان انجام این ورزش مفرح وجود دارد گکه این موضوع سالانه گردشگران زیادی را به چابهار می کشاند.

میرحسینی ادامه داد: استفاده صحیح و کارشناسی از این ظرفیت ها باعث افزایش تولید و ایجاد اشتغال در بخش گردشگری می شود که ایجاد اشتغال از جمله اهداف مهم توسعه گردشگری است و گردشگری دریایی ظرفیت های قابل توجهی برای فراهم آوردن اشتغال پایدار در منطقه را دارد.

وی با اعلام تفاهم اولیه برای ورود کشتی های «کروز» به مقصد ایران در اجلاس اندونزی و تصویب قطعی آن در اجلاس سال آینده وزرای گردشگری کشور های عضو، ابراز امیدواری کرد: سیستان و بلوچستان در آینده نزدیک دروازه ورودی گردشگران خارجی به ایران خواهد بود بنابراین انجام تبلیغات هدفمند، آموزش و ایجاد زیرساخت ها لازمه توسعه پایدار استان بر محور گردشگری است.