به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، به مناسبت بیست‌وهشتمین سالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره)، نشست تخصصی «افراط‌گرایی از نگاه امام خمینی (ره)» به همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در محل این نمایندگی فرهنگی در کلمبو برگزار شد.

این نشست با پخش مستندی از زندگی حضرت امام (ره) آغاز شد و با سخنان مصطفی سهراب، رایزن فرهنگی کشورمان در خصوص زندگی شخصی و زندگی سیاسی امام راحل ادامه یافت.

آزور، از اعضای مجلس مشورتی شورای علماء و علاقمندان به انقلاب اسلامی طی سخنانی، ضمن تبیین افکار امام خمینی(ره) گفت: امروز، بیش از هر زمان دیگری لازم است تا افکار و اندیشه‌های امام خمینی (ره) در جامعه به ویژه نسل جوان، معرفی شود.

وی بر لزوم بهره‌گیری از اندیشه‌های امام خمینی (ره) جهت جلوگیری از تحریف‌ها و ارایه حقایق در خصوص معرفی اسلام واقعی به جهانیان، تأکید کرد.

رهبری امام خمینی (ره) بر تعالیم قرآنی استوار بود

زائری، سفیر کشورمان در کلمبو در سخنان خود، رهبری امام خمینی (ره) را در جهت به پیروزی رساندن انقلاب اسلامی منحصر به فرد خواند و گفت: نمونه آن در رویه هیچکدام از رهبران سیاسی و انقلاب‌های مطرح دنیا دیده نشده است.

وی ضمن بیان مطلب فوق، افزود: رویه‌ای مبتنی بر تعالیم قرآنی و برگرفته از سنت نبوی و سیره معصومین (ع) است و زمانیکه رویه یک رهبر بر چنین مبنایی استوار باشد، به هیچ وجه نشانه‌ای از تندرویی و افراط در آن مشاهده نمی‌شود.