آغاز طرح سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان از ۲۱ خردادماه در قزوین

سید معرفت اله احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح سنجش نوآموزان بدو ورورد به دبستان گفت: طرح سنجش نوآموزان بدو ورورد به دبستان از ۲۱ خرداد ماه در استان آغاز می شود.

وی افزود: این طرح با همکاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین و به منظور ارزیابی سلامت عمومی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان در ۱۵ پایگاه ثابت و سیار اجرا می شود.

احمدی خاطر نشان کرد: امسال بالغ بر ۲۲ هزار نوآموز در طرح سنجش شرکت می کنند و در زمینه های بینایی، شنوایی، گفتار، آمادگی تحصیلی، اوتیسم، قد، توده بدنی، دندان و معاینات عمومی مورد ارزیابی و سنجش قرار می گیرند.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی قزوین تصریح کرد: نوآموزانی که در ارزیابی اولیه طرح سنجش سلامت بدون مشکل ارزیابی شوند، برای ثبت نام به مدارس عادی معرفی می شوند و نوآموزانی که مشکوک به مشکلاتی در هر یک از زمینه های یاد شده باشند جهت تکمیل پرونده سلامت به مراکز تخصصی ارجاع داده خواهند شد.

وی اضافه کرد: سال قبل بالغ بر ۲۲ هزار و ۱۶۹ نوآموز استان تحت پوشش طرح سنجش قرار گرفتند.

احمدی هزینه این طرح برای هر نوآموز را ۲۰۰ هزار ریال اعلام کرد و گفت: اجرای این طرح یک برنامه کشوری است که همه ساله با مشارکت اداره کل آموزش و پرورش، آموزش و پرورش استثنایی و دانشگاه علوم پزشکی و به منظور سنجش و ارزیابی سلامت نوآموزان بدو ورود به دبستان اجرا می شود.

کلهر معاون مرکز بهداشت استان قزوین نیز طی سخنانی گفت: دانشگاه علوم پزشکی قزوین در تمام زمینه ها آماده همکاری با آموزش و پرورش جهت ارایه خدمات رایگان روانشناسی، پزشکی، داندنپزشکی به نوآموزان است.

وی در ادامه بیان کرد: همه مراکز بهداشتی و درمانی در استان آماده پذیرش و ارائه خدمات به نوآموزان و والدین آنها است.