جاده ابریشم جدید با مشارکت ۷۱ شهر ایرانی و خارجی هموار می شود

مسعود نصرتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در اعصار گذشته ارتباط جوامع با کانونهای بزرگ تمدنهای بشری موجب شکلگیری راههای گوناگونی شده که از جمله مهمترین و با اهمیتترین راههای ارتباطی جهان جاده ابریشم بوده است، بهطوریکه راه ابریشم با تاریخ چند هزار ساله خود مهمترین شاهراه بازرگانی در دنیای قدیم بوده که تأثیرات زیادی بر ملتها و جوامع مختلف در حوزههای اقتصادی و فرهنگی داشته که این تأثیرات موجب آشنایی جوامع با تمدنهای دور و نزدیک و باعث بروز تغییراتی در سبک زندگی و همچنین عقیدتی مردم شده است.
نصرتی افزود: مجمع جهانی شهرهای جاده ابریشم یک سازوکار بنیادی است که با نظارت برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد و همکاری با آژانسهای وابسته به سازمان ملل نسبت به هماهنگی سیاستها، مشارکتها، تسهیل تجارت و سرمایهگذاری در سطح شهری در مسیر جاده ابریشم با هدف تعامل سازنده با بیش از ۳۰۰ شهر از ۷۳ کشور در مسیر جاده ابریشم در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار با تشکیل کارگروههای فرهنگی، اقتصادی و گردشگری برای گسترش بیشتر مبادلات و همکاریهای مشترک در جهت ساخت آیندهای روشن برای کلیه شهرها بر روی کمربند جهانی جاده ابریشم در فضایی کاملا صلحآمیز و نیز احترام به منافع مشترک مدیریت و برنامه ریزی مینماید.
رئیس مجمع جهانی شهرهای جاده ابریشم تصریح کرد: باید این واقعیت را بپذیریم که شهرها متعلق به شهروندان آنها هستند. بنابراین باید ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان را جزء اصلیترین وظایف خود دانسته و برای دستیابی به این هدف، نظارتی مناسب بر اساس اصول برابری و احترام متقابل میان شهرها، در راستای تبادل علم، تکنولوژی، منابع و تجارب داشته و همکاری و مشارکت میان شهروندان را نیز تسهیل و ارتقاء دهیم.
نصرتی با اشاره به عضویت ۷۱ شهر ایرانی و خارجی در مجمع جهانی شهرهای جاده ابریشم خاطرنشان کرد: ما به دنبال احیاء جاده ابریشم جدید با رویکرد بازگرداندن ارزشهای جاده ابریشم قدیم به منظور کمک به دیگر شهرهای در حال توسعه به منظور تلاش برای حذف فقر برای توسعه پایدار از طریق ایجاد زیرساختها، توسعه سبز، تجارت و سرمایه گذاری، همکاری در زمینه فرهنگ، اقتصاد و گردشگری و در نهایت دستیابی به بهبود معیشت مردم در شهرهای جاده ابریشم هستیم.
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