برخی خبرها حکایت از پایان عملیات تروریستی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، برخی منابع خبری از پایان عملیات تروریستی در مجلس با ورود نیروهای ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و هلاکت عوامل تروریستی خبر داده اند؛ اما منابع رسمی هنوز این خبر را تائید نکرده اند.

طبق آخرین خبری که ذوالنور نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مهر اعلام کرده است هنوز یکی از تروریست ها دستگیر نشده است.

ذوالنور می گوید: تا این لحظه ماجرا همچنان ادامه دارد و از چهار تروریست مهاجم، دو نفر با شلیک نیروهای سپاه پاسداران به هلاکت رسیدند.

وی افزود: از دو نفر باقیمانده نیز یک نفر با شلیک مجروح شده اما دستگیر نشده و نفر چهارم همچنان در طبقه چهارم ساختمان دفاتر نمایندگان حضور دارد.

اما طبق برخی اخبار غیر رسمی این مهاجم نیز مورد هدف تک تیراندازها قرار گرفته و گفته می شود همه مهاجمین کشته شده اند و عملیات پایان یافته است.