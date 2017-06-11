به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی اکبر کریمی درنشست علنی امروز یکشنبه ( ۲۱۱ خرداد) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور، گفت: نباید فراموش کرد که آرامش و امنیت امروز مرهون خون هزاران شهیدی است که با نثار خون خود در فراسوی مرزهای کشور و جای جای میهن اسلامی باعث استقرار امنیت و تداوم مردم سالاری دینی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شدند، برخود فرض می دانم که یاد و خاطره شهیدان به ویژه شهدای حرم و شهدای حوادث تروریستی که سند دیگری بر جنایات استکبار جهانی و عوامل منطقه ای و حقانیت ایران است را گرامی بدارم.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر لزوم بهبود فضای امنیتی کشور با تقویت تجهیزات و امکانات کلیه دستگاه های ذیربط ازجمله سربازان گمنام امام زمان در وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و پاسداران و بهبود وضعیت پرسنل این دستگاه ها، افزود: ۲۹ اردیبهشت شاهد برگزاری پرشور انتخابات در سراسر کشور بودیم، انتخاباتی که باعث شد جهانیان بار دیگر زبان به تحسین ملت ایران گشوده و به وجود ظرفیت های گسترده دموکراسی و مردم سالاری دینی درنظام ایران اعتراف کنند. /

وی تاکید کرد: در این انتخابات نیز همچون گذشته ملت شریف ایران به ندای رهبر فرزانه خود لبیک گفت و با مشارکت گسترده از این آزمون سربلند بیرون آمد و امروز نوبت منتخبین مردم در جایگاه ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا است که با ارایه پاسخی شایسته به اعتماد مردم به وظایف قانونی و وعده های خود عمل نموده و برای حل مشکلات مردم با نهایت تلاش و کوشش به صحنه آیند.

کریمی افزود: بررسی و آسیب شناسی راه طی شده در دولت یازدهم و تجارب حاصل از عملکرد چهار سال گذشته می تواند برای طی بهتر مسیر در دولت دوازدهم مفید باشد، جناب آقای رییس جمهور یکی از استان هایی که شما موفق به پیروزی و کسب آراء بیشتر نسبت به رقیبتان در انتخابات اخیر نشده اید، استان مرکزی است درصد آراء شما در سطح ملی بیش از ۵۷ درصد و دراستان مرکزی نزدیک به ۴۷ درصد بوده است، مهم‌ترین دلیل نارضایتی مردم از دولت تدبیر که باعث عدم موفقیت شما در جلب آرا شد انتصابات استاندار و برخی مدیران نالایق در این استان بوده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم، گفت: استان مرکزی استانی صنعتی و تولیدی و دارای ظرفیت های اقتصادی گسترده است و نقش بارزی دراقتصاد ملی دارد و انتخاب استانداری که با امور صنعتی و اقتصادی بیگانه است نمی تواند گزینه مناسبی برای مدیریت ارشد این استان باشد، بنابراین وجود مشکلات و بحران های متعدد در محیط های صنعتی و تولیدی استان و برگزاری تجمعات و اعتراض های بی سابقه کارگری در طی ۲ سال اخیر مویدی بر عدم توانمندی و صلاحیت مدیریت کنونی استان برای پیگیری و حل مشکلات موجود در استان مرکزی است.

وی تاکید کرد: رویکرد جناحی و انحصارطلبانه مدیران دراستان مرکزی با رویکرد رییس جمهور که در شرایط فعلی کشور بر وحدت و استفاده از همه ظرفیت های مدیریتی کشور در سلایق سیاسی محتلف در کمک به دولت تاکید می کنید، انطباق دارد، مردم استان مرکزی انتظار دارند که در اسرع وقت برای این استان به عنوان پایتخت صنعتی و مهد مشاهیر و مفاخر کشور، استانداری در طراز استان امام راحل انتخاب و منصوب نمایید و به طور قطع دربین مدیران بومی استان که دارای قرابت سیاسی و اجرایی با دولت تدبیر هستند گزینه های شایسته بسیاری در اختیار است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: اختصاص اعتبارات کامل پیش بینی شده در سفر دولت به استان درطی سال گذشته برای اجرای پروژه های مصوب ضروری است، از سوی دیگر برای رفع مشکلات و موانع موجود درحوزه های مختلف باید از ظرفیت های تولیدی شرکت های صنعتی موجود در اراک استفاده کامل شود، همچنین مشکلات بهداشتی دراین استان با افتتاح برخی مراکز درمانی باید رفع شود.