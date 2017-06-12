به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، یوکیا آمانو دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز و در حاشیه نشست فصلی شورای حکام آژانس دربیانیه ای به اظهارنظر درباره برنامه هسته ای کره شمالی پرداخت.

دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در بیانیه صادره، کره شمالی را به همکاری با این نهاد فراخواند و اعلام کرد که آژانس برای بررسی تأسیسات هسته ای کره شمالی در بالاترین سطح آمادگی خود را اعلام می کند.

یوکیا آمانو در این باره گفت: من برای افزایش سطح آمادگی آژانس با هدف ایفای نقش مؤثر در برنامه هسته ای کره شمالی اعلام آمادگی می کنم.

لازم به ذکر است پس از چندین آزمایش موشکی کره شمالی در واکنش به اقدامات تحریک آمیز آمریکا به ویژه در شبه جزیره کره، شورای امنیت سازمان ملل متحد، بامداد روز شنبه ۱۳ خرداد ماه سال جاری با تصویب قطعنامه‌ ای، تحریم‌ ها علیه این کشور را گسترش داد.

بعد از روی کار آمدن «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا این اولین قطعنامه‌ای است که با موافقت واشنگتن در شورای امنیت به تصویب می‌ رسد.

دولت ترامپ، چین را نیز برای اتخاذ سیاست‌ هایی جهت آنچه واشنگتن مهار کره شمالی توصیف می کند، تحت فشار قرار داده است.

واشنگتن هشدار داده در صورتی که پیونگ یانگ توسعه برنامه موشکی و هسته‌ای خود را ادامه بدهد، همه گزینه‌ها علیه این کشور روی میز است.

اضافه کردن نام اشخاص و شرکت‌ها به فهرست سیاه سازمان ملل که باعث ایجاد محدودیت‌هایی مانند منع سفر و توقیف دارایی‌ها می‌شود حداقل اقدام مورد انتظار از شورای امنیت بعد از پنج هفته مذاکره میان واشنگتن و پکن بود.

قطعنامه جدید که بامداد شنبه به اتفاق آرا به تصویب رسید، چهار شرکت و ۱۴ شخص را هدف تحریم‌های جدید قرار می‌دهد. فرمانده عملیات جاسوسی برون‌مرزی پیونگ‌یانگ از جمله کسانی است که تحریم شده است.

وزارت خزانه داری آمریکا هم روز پنجشنبه ۱۱ خرداد ماه تحریم هایی علیه ۹ شرکت و نهاد دولتی و سه شخص حقیقی به دلیل ارتباط با برنامه موشکی و هسته‌ای کره شمالی اعمال کرده بود.

تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا علاوه بر افراد و شرکت های کره شمالی همچنین شامل دو شرکت روسی و یک شهروند این کشور نیز می شود.

شایان ذکر است، در هفته های گذشته و همزمان با اعلام خبر اعزام ناوگروه آمریکایی «کارل وینسون» به بخش غربی اقیانوس آرام در مجاورت شبه جزیره کره، رسانه دولتی کره شمالی به واشنگتن هشدار داد که پیونگ یانگ در صورت مشاهده هرگونه نشانه ای دال بر تجاوز آمریکا، این کشور را هدف حمله اتمی خود قرار خواهد داد.

کره شمالی اوایل اسفند ماه سال گذشته نیز با شلیک چند فروند موشک بالستیک به آزمایش موشکی جدیدی اقدام کرده بود.

شورای اروپا نیز دوشنبه ۹ اسفندماه سال پیش با انتشار بیانیه ای از تصمیم خود برای تمدید و وضع برخی تحریم ها علیه کره شمالی بر اساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه پیونگ یانگ خبر داد.

در متن این بیانیه آمده بود: امروز در ۲۷ فوریه سال ۲۰۱۶، این شورا با اتخاذ برخی تدابیر قانونی به وضع تحریم های سخت گیرانه تری علیه کره شمالی پرداخته است. تحریم های اعمالی اتحادیه اروپا به محدودیت های بیشتری علاوه بر قطعنامه ۲۳۲۱ شورای امنیت مصوب ۳۰ نوامبر سال ۲۰۱۶ می پردازد.

در این راستا، خبرگزاری مرکزی کره شمالی (KCNA) نهم سپتامبر سال گذشته میلادی اعلام کرده بود: آزمایش کره شمالی اجازه دستیابی به پتانسیل توان هسته ای و ویژگی های یک کلاهک هسته ای استاندارد که از توان نصب بر موشک های راهبردی بالستیک برخوردار باشد را به این کشور داده است.

اعلام این خبر باعث شد تا موجی از انتقادها علیه پیونگ یانگ آغاز و غرب به سرکردگی آمریکا وضع تحریم هایی را علیه کره شمالی در دستور کار خود قرار دهد.

این در حالی است که مذاکرات شش جانبه درباره برنامه هسته ای کره شمالی در سال ۲۰۰۹ با کارشکنی های متعدد آمریکا به شکست انجامید.

کره شمالی بارها اعلام کرده است که برنامه موشکی و هسته ای این کشور، به منظور مقابله با تهدیدات آمریکا و متحدانش علیه پیونگ یانگ است.