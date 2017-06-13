۲۴۰ میلیون بشکه نفت سبک ایران از پایانه خارک صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل وزارت نفت، سیدپیروز موسوی، مدیرعامل شرکت پایانههای نفتی ایران در نشست شورای مدیران این شرکت گفت: مهمترین دلیل افزایش مقادیر صادرات نفت خام، بهبود شرایط بازاریابی و فروش نفت خام در دوره پسابرجام است.
وی با اشاره به جهش قابل توجه در ذخیرهسازی نفت خام گفت: در این زمینه نیز موفقیتهای خوبی در پایانههای نفتی خارک و شمال داشتهایم.
مدیرعامل شرکت پایانههای نفتی ایران ادامه داد: به منظور توسعه فعالیتهای پایانههای نفتی گامهای بسیار مهمی برداشته شده و طرحهای خوبی نیز اجرا شده و چند طرح مهم نیز در دستور کار است.
بر اساس این گزارش، سال گذشته حدود ۷۸۰ میلیون بشکه نفت خام از پایانه نفتی خارک صادر شد که از این میان، ۲۴۰ میلیون بشکه متعلق به صادرات نفت خام سبک بوده است. همچنین پهلودهی بیش از ۸۰۰ کشتی برای دریافت نفت خام در پایانه خارک در سال ۹۵ نیز در مقایسه با سال ۹۴ که حدود ۵۴۰ کشتی پهلودهی شده بود، رشد قابل قبولی داشته است.
شرکت پایانه های نفتی ایران، یکی از شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران است که در حوزههای ذخیره سازی، اندازه گیری، ارائه خدمات آزمایشگاهی، عملیات صادرات و واردات نفت خام، مواد نفتی و میعانات گازی و خدمات دریایی فعالیت میکند.
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