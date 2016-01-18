امیر حسین زمانی‌نیا در گفتگو با مهر درباره مهمترین سیاست‌های توسعه تجارت نفت خام ایران در دوران پساتحریم، گفت: تولید و صادرات نفت خام ایران در دو مرحله در مجموع یک میلیون بشکه در روز افزایش می یابد.

معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت با تاکید بر اینکه در طول چند سال گذشته همواره کشورهای آسیایی و اروپایی مهمترین بازار صادرات نفت خام ایران بودند، تصریح کرد: ایران قصد دارد در دوران پساتحریم، علاوه بر آسیا و اروپا بخشی از نفت خام خود را به آمریکای جنوبی و آفریقا صادر کند.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه افزایش تولید نفت خام حق مسلم ایران است، اظهار داشت: بر این اساس سیاست ایران ورود و افزایش تولید نفت با حداقل تاثیرگذاری بر روی قیمت‌های جهانی طلای سیاه خواهد بود.

معاون امور بین‌الملل وزارت نفت در حالی از آمریکای جنوبی به عنوان بازار جدید صادرات نفت خام ایران در دوران پسا تحریم نام برده که اخیرا مذاکراتی بین ایران و برزیل به منظور ساخت پالایشگاه و صادرات نفت آغاز شده است.

عباس کاظمی اخیرا در گفتگو با مهر با بیان اینکه مذاکرات متعددی با یک شرکت بزرگ نفتی برزیلی به منظور ساخت پالایشگاه در این کشور منطقه آمریکای جنوبی آغاز شده، گفته است: در برزیل یک سرمایه گذار حاضر است به صورت «۵۰ -۵۰» با تضمین همه نفت از ایران، پالایشگاه احداث کند و در بازدیدهای منطقه‌ای انجام شده ۵۰ درصد سرمایه توسط بخش خصوصی برزیل و ۵۰ درصد سرمایه گذاری توسط ایران تامین خواهد شد.

علاوه بر این، سیدمحسن قمصری مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت پیشتر با اشاره به اعلام آمادگی آفریقای جنوبی به منظور از سرگیری صادرات نفت خام ایران در صورت لغو تحریم‌ها، گفته بود: تا پیش از تشدید تحریم‌ها کشورهای آفریقایی همچون مراکش و آفریقای جنوبی از خریداران نفت ایران بودند.

به گزارش مهر، در اختیار داشتن سهام و یا مالکیت پالایشگاه‌های نفت در خارج کشور می‌تواند در بلند مدت امنیت عرضه نفت صادراتی ایران را تامین کند. از این رو اخیرا تفاهم نامه نهایی احداث یک پالایشگاه ۳۰۰ هزار بشکه‌ای نفت در منطقه آمریکای جنوبی و بین ایران و یک شرکت برزیلی امضا شده است.