به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشنامه اولین بار در تاریخ ۱۶ ماه می ۲۰۱۵ در Schaubuhne در برلین، به کارگردانی توماس استرمیر به روی صحنه رفت. آندرا، بوریس آمت، فرانسواز هیرت، اریک بلوم و ایون بلوم نام پنج شخصیت این نمایشنامه است.
نمایشنامه «تصویر زیبا» که یاسمینا رضا، نویسنده فرانسوی آن را به «فرانسوا زیمری» سفیر فرانسه در دانمارک تقدیم کرده است، اینگونه آغاز میشود:
یک عصر بهاری که هنوز هوا روشن است.
پارکینگ رستوران (که رستوران دیده نمیشود)
مردی ایستاده است.
ماشینی که درِ سمت مسافرش باز است، پاهای زنی از ماشین بیرون آمده.
زن سیگاری روشن میکند.
زمانی میگذرد و بعد مرد شروع به صحبت میکند.
نمایشنامه «تصویر زیبا»، اثر یاسمینا رضا با ترجمه شقایق کبودانی در ۸۴، شمارگان ۱۰۰۰ نسخه و بهبهای ۸ هزار تومان توسط نشر پوینده منتشر شده است.
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