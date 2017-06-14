نگرانی مردم از فضای سبز کاخ مروارید/ قصر تاریخی نیازمند توجه

خبرگزاری مهر، گروه استانها - ستاره محمدی: طی چند روز گذشته برخی از کاربران اجتماعی در صفحات شخصی خود تصاویری از فضای سبز کاخ مروارید (شمس) به اشتراک گذاشتند که نشان از وضعیتی نگرانکننده داشت.
تصاویر منتشر شده گویای وضعیت نامطلوب فضای سبز این مجموعه تاریخی منحصربهفرد بهجامانده از دوره پهلوی است که علاوه بر سازه منحصربهفردش آوازه فضای سبز و گونههای نادر گیاهیاش نیز به گوش همه دوستداران محیطزیست و میراث فرهنگی رسیده است.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری البرز در مورد وضعیت این اثر ملی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر محوطه فضای سبز کاخ مروارید در بهترین موقعیت خود به سر میبرد و جای نگرانی در این زمینه نیست.
مشکلی در زمینه فضای سبز کاخ مروارید وجود ندارد
عبدالناصر میرچی با تأکید بر اینکه متأسفانه برخی از دستگاهها چشم به کاخ مروارید دوخته و نمیخواهند سازمان میراث فرهنگی استان مسئول نگهداری این مجموعه باشد، افزود: مادامیکه مالکیت ساختمان به میراث واگذار نشود، نمیتوان نسبت به مرمت و تعمیر آن اقدام قابل توجهی کرد اما در مورد فضای سبز مجموعه با اطمینان میگویم که مشکلی وجود ندارد و دو چاه برای آبیاری این فضا در نظر گرفته شده است.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان البرز خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون ماده هفت تعدادی از درختهای پوسیده مجموعه فضای سبز کاخ مروارید کرج قطع و به ازای آن کاشت درختان جوان از سر گرفتهشده است.
نگهداری ۲۷ هکتار فضای سبز با ۳ نیرو
وی با تأکید بر اینکه بهطور قطع در نگهداشت فضای سبز کاخ مروارید مشکلی وجود ندارد، گفت: نگهداری ۲۷ هکتار فضای سبز این مجموعه در حالی تنها با سه کارگر انجام میگیرد که بهبود شرایط کنونی به مساعدت بیشازپیش مسئولان شهرداری، سازمان زیباسازی و فضای سبز کرج نیاز دارد.
میرچی با اشاره به اینکه کاخ مروارید برای مردم بوده و در محوطه و محدوده شهری قرار دارد به همین دلیل باید مورد توجه مسئولان شهری قرار گیرد، گفت: این کاخ ارث پدری بنده نیست بلکه از آن مردم است، بنابراین چرا به کمک میراث فرهنگی نمیشتابند.
وی با بیان اینکه درب کاخ به روی شهرداری و مسئولان مربوطه باز است اما این بدین معنی نیست که مالکیت کاخ به شهرداری داده خواهد شد، افزود: کمک برای رسیدن به وضعیت مطلوبتر کاخ ضروری است.درب کاخ به روی شهرداری و مسئولان مربوطه باز است اما این بدین معنی نیست که مالکیت کاخ به شهرداری داده خواهد شد
اما در ادامه محمدرضا زینالعابدینی، رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری کرج در رابطه با اقدامات انجامگرفته در حوزه فضای سبز مجموعه کاخ مروارید کرج، اظهار کرد: اکنون زمان نگرانی برای خشک شدن درختان کاخ مروارید مهرشهر کرج نیست، متأسفانه وقتی که باید نگران میبودیم، نبودیم.
وی با بیان اینکه اغلب درختان خشکشده بر اساس مصوبه کمیسیون ماده هفت باید جمعآوری و باز کاشت میشد، گفت: این امر در ابتدای شهریور سال گذشته اجرایی و درختان خشک جمعآوری شدند.
زین العابدینی تصریح کرد: پیرو اقدامات انجامگرفته مبنی بر قطع درختان خشک، بیش از هزار اصله درخت جوان و شاداب در محوطه کاخ کاشته شد.
وی با اشاره به برخی اظهارات اداره کل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان البرز مبنی بر کمبود بودجه بهمنظور نگهداری از این فضا، خاطرنشان کرد: فارغ از نیازهای ضروری نظیر بودجه و اعتبار در این بخش، سازمان پارکها و فضای سبز کرج مساعدت لازم برای بهبود شرایطی کنونی فضای سبز کاخ مروارید را انجام خواهد داد.
کاشت ۱۰۰۰ اصله درخت جوان در محوطه فضای سبز کاخ
زینالعابدینی بیان کرد: خوشبختانه هزار اصله درخت جوان در این محوطه کاشته شده و بهطورقطع از خشک شدن درختان جلوگیری خواهیم کرد.
اما عباس زارع منتخب پنجمین دوره شورای اسلامی شهر کرج در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز نگرانی از وضعیت نامطلوب فضای سبز کاخ مروارید، گفت: برخی درختان خشکیده بریده شدهاند در حالیکه باید برای احیای این محوطه همه پای کار بیایند و برای باز کاشت دوباره درختان کمک کنند.
زارع با تأکید بر اینکه به نظر میرسد فرایند آبیاری فضای سبز این مجموعه بهخوبی انجام نمیشود، گفت: کلانشهر کرج نیازمند فضای سبز بیشتری است باید شهروندان نسبت به حفاظت از فضای سبز و محیطزیست حساس شوند.
اظهارات متولیان امر در خصوص وضعیت نگرانکننده فضای سبز مجموعه با تصاویر منتشر شده در تناقض است و باید به مردم حق داد که نگران آثار تاریخی و محیطزیست باشند زیرا کاخ مروارید که به مدت ۱۰ سال در اختیار یکی از نهادهای دولتی بود در سال ۹۲ تصمیم واگذاری این اثر به میراث فرهنگی در حالی گرفته شد که این بنای این کاخ دچار آسیبهای فراوانی شده بود و عکسهای گرفتهشده پس از واگذاری نشان از ویرانهای بیش نداشت.
سرنوشت کاخ مروارید برای مردم کرج مهم است
شهروندان کرجی در برهههای مختلف ثابت کردهاند که نسبت به آینده و سرنوشت شهر حساس هستند بهطوریکه نگرانی اخیر آنها نسبت به وضعیت موجود ریشه در اخبار و اتفاقاتی دارد که برای مجموعه کاخ مروارید و باغ سیب مهرشهر کرج آنها طی سالهای اخیر و چهبسا ماههای اخیر به وجود آمد اتفاقاتی از قبیل خواب دیدن برخی از نهادها برای تغییر کاربری این بناهای منحصربهفرد که با به میدان آمدن رسانهها و مردم رؤیای آنها به واقعیت نپیوست و افسانه تغییر کاربری به تاریخ پیوست.
به گزارش خبرنگار مهر، کاخ مروارید، سکونتگاه شمس پهلوی دختر دوم رضاشاه است و در منطقه خوش آبوهوای کرج یعنی مهرشهر واقع شده است، در رابطه با این اثر ملی میتوان چنین گفت ازجمله آثار معماری ارزندهای است که طی سالهای ۴۷ - ۱۳۴۵ هجری شمسی در زمینی به وسعت ۱۱۱ هکتار و با مساحتی حدود ۲۵۰۰ مترمربع احداث شده است.
معماری این اثر متأثر از شیوه تفکر «فرانک لوید رایت» پرآوازهترین معمار آمریکایی در نخستین دهههای قرن اخیر است، سازه اصلی و پلان کاخ به شکل سفرهماهی است که صدفی را در برگرفته است.
سازه بتونی کاخ کاملاً از داخل نمایان است و با سنگ و پارچه و مصالح شفاف، ماهرانه ترکیب و تزیین یافته است، بخشی از دکوراسیون کاخ که توسط دو هنرمند آمریکایی طراحیشده است، بهمنظور تسریع و تسهیل در اجرا و انتقال، در کشور ایتالیا ساخته شده است ساخت این کاخ بیش از دو سال به طول میانجامد.
از عناصری که در ساخت کاخ بهکار رفته است مشخص است که این کاخ برای یک شاهزاده شرقی طراحیشده، در بسیاری از تزئینات داخلی، پسند و ذائقه ایرانی با مهارت لحاظ شده الگوهایی که نشانگر مفهوم «در» و «شمس» هستند بهدفعات به چشم میخورند.
تمامی فضای سبز درواقع برداشتی نمادین از پارکهای اروپایی است که در طراحی آن الگوی فضای باغهای ایرانی نیز لحاظ و تلفیقشده است و درختان و گلهای باغ منتخبی از گونههای زیبای ایرانی و اروپایی است و با طراحی و بافت و پلان مجموعه هارمونی و هماهنگی بینظیری دارد.
تخریب سازه بتونی بنای کاخ مروارید از داخل، به دلیل نفوذ آب از ناحیه سقف، گرچه از آغاز احداث کاخ اندکاندک شروع میشود، اما عدم رسیدگی و رفع مشکل، اکنون پس از قریب سه دهه، پوسیدگی و فرسودگی عمیق و فاجعهآمیزی به بار آورده است کهترمیم آن را صدها برابر دشوار کرده است.
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