واژگونی دو خودرو در بزرگراه نیایش/دو نفر راهی بیمارستان شدند

جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: ساعت ۲۱:۵۸ شب گذشته حادثه تصادف در مسیر غرب به شرق بزرگراه نیایش بعد از اشرفی اصفهانی به سامانه ۱۲۵ اعلام و ماموران ۲ ایستگاه آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه ۴ خودروی ساندرو، پراید، ۲۰۶ و ۲۰۷ با یکدیگر برخورد کردند که ۲ خودروی ساندرو و ۲۰۶ به دلیل شدت برخورد در محل واژگون شدند.

ملکی ادامه داد: در این حادثه سرنشینان در داخل خودروها محبوس نبودند اما یک خانم جوان و یک آقای میانسال رانندگان خودروهای ساندرو و ۲۰۶ دچار مصدومیت شدند که آتش نشانان این ۲ مصدوم را جهت انتقال به مراکز درمانی تحویل عوامل اورژانس دادند.

وی گفت: در محل حادثه نشست بنزین اتفاق افتاده بود که آتش نشانان محل را ایمن سازی کردند و پس از اینکه ۲ خودروی واژگون شده را به حالت اولیه بازگرداندند به این عملیات پایان دادند.

ملکی گفت علت این تصادف در دست بررسی کارشناسان پلیس راهور تهران بزرگ است.