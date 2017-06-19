  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۲۹ خرداد ۱۳۹۶، ۹:۵۶

اسکنر اثر انگشت برای سامسونگ مشکل ساز شد

اسکنر اثر انگشت برای سامسونگ مشکل ساز شد

طبق گزارشات شرکت سامسونگ برای همخوان سازی دستگاه های خوانش بصری اثر انگشت دچار مشکل شده است. زیرا فناوری موجود  به مشکلاتی در میزان نور دستگاه منجر می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اندورید هدلاین، طبق گزارشات شرکت سامسونگ برای همخوان سازی دستگاه های خوانش بصری اثر انگشت دچار مشکل شده است. زیرا فناوری موجود به مشکلاتی در میزان نور دستگاه منجر می شود.

در حال حاضر به نظر می رسد این شرکت  مشغول حل مشکل میزان نور صفحه نمایش دستگاه و همخوان کردن  آن با حسگرهای اثر انگشت است.

به گفته کارشناسان، در منطقه ای که  اسکنر اثر انگشت کار گذاشته می شود، صفحه نمایش بیش از اندازه روشن می شود. البته تاکنون درباره شدت این مشکل گزارشی منتشر نشده است.  از سوی دیگر سامسونگ تاکنون توانسته نمونه های اولیه اسکنر اثر انگشت را بدون هیچ مشکلی در صحفه نمایش کار بگذارد.

این اخبار در حالی منتشر می شود که گفته می شود OEM شرکت تولید کننده تجهیزات در کره جنوبی با  کارگذاشتن حسگر بصری اثر انگشت در تلفن های گلکسی نوت ۸  مخالفت کرده است. این شرکت دلیل مخالفت خود را مشکلاتی درباره اجرا اعلام کرده بود.

به هرحال سامسونگ اعلام کرده در بهار ۲۰۱۸  میلادی فناوری اسکنر بصری اثر انگشت و مجموعه گلکسی S۹ را به بازار عرضه  خواهد کرد.

کد مطلب 4008145

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها