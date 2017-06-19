اسکنر اثر انگشت برای سامسونگ مشکل ساز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اندورید هدلاین، طبق گزارشات شرکت سامسونگ برای همخوان سازی دستگاه های خوانش بصری اثر انگشت دچار مشکل شده است. زیرا فناوری موجود به مشکلاتی در میزان نور دستگاه منجر می شود.

در حال حاضر به نظر می رسد این شرکت مشغول حل مشکل میزان نور صفحه نمایش دستگاه و همخوان کردن آن با حسگرهای اثر انگشت است.

به گفته کارشناسان، در منطقه ای که اسکنر اثر انگشت کار گذاشته می شود، صفحه نمایش بیش از اندازه روشن می شود. البته تاکنون درباره شدت این مشکل گزارشی منتشر نشده است. از سوی دیگر سامسونگ تاکنون توانسته نمونه های اولیه اسکنر اثر انگشت را بدون هیچ مشکلی در صحفه نمایش کار بگذارد.

این اخبار در حالی منتشر می شود که گفته می شود OEM شرکت تولید کننده تجهیزات در کره جنوبی با کارگذاشتن حسگر بصری اثر انگشت در تلفن های گلکسی نوت ۸ مخالفت کرده است. این شرکت دلیل مخالفت خود را مشکلاتی درباره اجرا اعلام کرده بود.

به هرحال سامسونگ اعلام کرده در بهار ۲۰۱۸ میلادی فناوری اسکنر بصری اثر انگشت و مجموعه گلکسی S۹ را به بازار عرضه خواهد کرد.