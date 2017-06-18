امیر عبداللهیان: این حمله فقط یک هشدار نرم بود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبدالهیان مدیرکل امور بین‌الملل مجلس شورای اسلامی در واکنش به حمله موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مواضع تروریست‌های تکفیری در در الزور سوریه نوشت: «این فقط یک هشدار نرم بود».

این در حالی است که سپاه پاسداران در بیانیه ای ضمن تایید خبر این حمله موشکی اعلام کرد این حمله با هدف مجازات عاملان جنایات تروریستی اخیر تهران صورت گرفته است.

در بیانیه سپاه پاسداران آمده است این حمله از مقر سپاه در استان های کردستان و کرمانشاه انجام شده است.

این حمله موشکی همچنین بازتاب زیادی در رسانه های جهان داشته است. هاآرتص در خبری فوری از حمله موشکی سپاه پاسداران به مقر تروریست ها در دیرالزور در شرق سوریه خبر داد.

راشا تودی اعلام کرد این حمله موشکی به مواضع تروریست ها در شرق سوریه در واکنش به حملات تروریستی اخیر تهران صورت گرفت.

آسوشیتد پرس نیز به نقل از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران نوشت این حمله موشکی به مواضع تروریست ها در پاسخ به حمله تروریستی تهران بوده است.