واکاوی نگاه آرمانی چمران در برنامه رادیویی «چ مثل چمران»

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «چ مثل چمران» رادیو ایران به بررسی شخصیت فردی، زندگی علمی و نگاه آرمانی شهید چمران می پردازد.

مهدی چمران برادر شهید چمران از مهمانان حضوری این برنامه است و به این نکته می پردازد که شهید چمران یک آدم عادی نبوده و همه زندگی اش بر اساس تلاش و پشتکار و معرفی اسلام واقعی بوده است.

استفاده از آرشیو صدا و سیما و خاطرات مکتوب بعضی از آشنایان و دوستان این شهید از دیگر بخش های این برنامه است.

«چ» مثل چمران به تهیه کنندگی احمد یوسفی و گویندگی احسان همتی ۳۱ خرداد از ساعت ۱۱:۱۵ پخش می شود.