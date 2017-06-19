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۲۹ خرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۱۶

واکاوی نگاه آرمانی چمران در برنامه رادیویی «چ مثل چمران»

واکاوی نگاه آرمانی چمران در برنامه رادیویی «چ مثل چمران»

در سالروز شهادت شهید چمران، رادیو ایران نگاه آرمانی او را واکاوی می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «چ مثل چمران» رادیو ایران به بررسی شخصیت فردی، زندگی علمی و نگاه آرمانی شهید چمران می پردازد.

مهدی چمران برادر شهید چمران از مهمانان حضوری این برنامه است و به این نکته می پردازد که شهید چمران یک آدم عادی نبوده و همه زندگی اش بر اساس تلاش و پشتکار و معرفی اسلام واقعی بوده است.

استفاده از آرشیو صدا و سیما و خاطرات مکتوب بعضی از آشنایان و دوستان این شهید از دیگر بخش های این برنامه است.

«چ» مثل چمران به تهیه کنندگی احمد یوسفی و گویندگی احسان همتی ۳۱ خرداد از ساعت ۱۱:۱۵ پخش می شود.

کد مطلب 4008637

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