مهدوی: بانوان باید در مسیر سیاست های جمعیتی کشور نقش آفرینی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه مهدوی، ظهر شنبه در دیدار جمعی از مشاورین امور بانوان دستگاههای اجرایی با امام جمعه کرمان اظهار داشت: بیانات و توصیههای نماینده ولی فقیه در جلسات درس اخلاق بر ضرورت توجه ویژه مدیران مرد به همسران و خانواده است و این نقش پدرانه و هدایتی ایشان نسبت به بانوان استان بسیار پررنگ است.
وی با اشاره به نقش بانوان در تربیت نسل آینده افزود: ما تربیتکننده نسل آینده هستیم و باید این وظیفه را در کنار سایر مسئولیتها به خوبی ایفا کنیم.
مهدوی، با اشاره به تغییر سیاستهای کلان جمعیتی کشور تصریح کرد: امروز سیاستهای جمعیتی کشور در مسیر درستی قرار گرفته و بانوان باید با افتخار در این مسیر نقشآفرینی کنند.
وی همچنین به انتصابات مدیریتی شایستهمحور در استان کرمان اشاره کرد و گفت: در استان کرمان خوشبختانه انتصابات مدیریتی بر پایه شایستگی صورت میگیرد و استاندار کرمان تاکنون ۴۸ مدیر زن را در سطوح مختلف منصوب کردهاند که این امر نشان از نگاه عدالت محور و شایسته سالارانه استاندار دارد.
معاون استاندار کرمان تأکید کرد: باید در تمام نقشهایمان، چه در خانواده و چه در جامعه، منبع آرامش باشیم، همانگونه که خداوند در قرآن کریم ما را به آرام بخشی و ایجاد تعادل توصیه کرده است.
نظر شما