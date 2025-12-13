به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسیرستمی بعدازظهر شنبه در همایش «جوانی جمعیت، همت همگانی برای ایرانی جوان» که در تالار مرکزی ساری برگزار شد، با اشاره به کاهش شدید نرخ باروری اظهار کرد: امروز نرخ باروری به کمتر از یک رسیده و این وضعیت، آینده جمعیتی استان و کشور را با تهدید جدی مواجه کرده است. مسئله جمعیت، صرفاً یک دغدغه اجتماعی نیست بلکه بهطور مستقیم با امنیت و توسعه پایدار ارتباط دارد.
وی با یادآوری هشدارهای سالهای گذشته مقام معظم رهبری درباره کاهش جمعیت افزود: تأخیر در تصمیمگیری و بیتوجهی به این هشدارها، کشور را وارد تله جمعیتی کرده است؛ شرایطی که خروج از آن نیازمند اقدامات فوری و برنامهمحور است.
استاندار مازندران خانواده را محور سیاستگذاریهای جمعیتی دانست و گفت: یکی از اصلیترین مطالبات مردم، تأمین مسکن است و دولت چهاردهم با تمرکز بر این حوزه، تلاش کرده بخشی از دغدغههای اقتصادی خانوادهها را کاهش دهد. در همین راستا، ساخت دو شهرک مسکونی در گلوگاه و گهرباران ساری در دستور کار قرار گرفته که ظرفیت اسکان حداقل ۲۰ هزار نفر را دارد.
یونسیرستمی با تأکید بر اینکه اشتغال پایدار پیششرط موفقیت سیاستهای جمعیتی است، تصریح کرد: تا زمانی که امنیت شغلی برای جوانان فراهم نشود، نمیتوان انتظار افزایش ازدواج و فرزندآوری داشت. فعالسازی بنادر امیرآباد و فریدونکنار و پیگیری ایجاد منطقه آزاد، از جمله برنامههایی است که میتواند به ایجاد اشتغال پایدار و کاهش آسیبهای اجتماعی در استان کمک کند.
وی با اشاره به افزایش سن ازدواج در مازندران خاطرنشان کرد: میانگین سن ازدواج در استان برای زنان به ۲۷ سال و برای مردان به ۳۱ سال رسیده است؛ آماری که نشان میدهد اصلاح معیشت، تأمین مسکن و ایجاد شغل پایدار، ضرورتی اجتنابناپذیر برای عبور از بحران جمعیتی است.
نظر شما