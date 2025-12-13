خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: در هفته گذشته، چندین حادثه مسمومیت با گاز CO در شهرهای سنندج، سقز، بانه و دیواندره ثبت شد که تعدادی از افراد نیازمند انتقال فوری به بیمارستان شدند.

کارشناسان اورژانس این وضعیت را به‌عنوان «خطر خاموش» گاز CO در فصل سرما توصیف می‌کنند و تأکید دارند رعایت نکات ساده ایمنی، مانند نصب آشکارساز گاز و تهویه مناسب، می‌تواند جان افراد را نجات دهد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کردستان از افزایش قابل توجه موارد مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در هفته گذشته خبر داد و با هشدار نسبت به خطرات استفاده نادرست از وسایل گرمایشی، بر ضرورت رعایت نکات ایمنی تأکید کرد. همزمان مرکز اورژانس ۱۱۵ استان بیش از ۶ هزار تماس تلفنی دریافت کرده است که حجم بالای مأموریت‌ها، بار سنگینی بر تیم‌های عملیاتی وارد کرده است.

افزایش حوادث مسمومیت با گاز CO در کردستان

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کردستان، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با ارائه گزارش آماری از حوادث مسمومیت با گاز CO در هفته گذشته گفت: متأسفانه طی یک بازه زمانی کوتاه، شاهد چندین حادثه گازگرفتگی در شهرهای سنندج، سقز، بانه و دیواندره بودیم که تعدادی از هموطنانمان را درگیر کرد و برخی نیازمند انتقال فوری به بیمارستان شدند.

بابک هدایی با اشاره به جزئیات این حوادث افزود: ۲۰ آذر در بانه ۵ نفر، ۱۹ آذر در سنندج یک مورد، ۱۹ آذر، دیواندره یک نفر، ۱۹ آذر در سنندج یک مورد گروهی و ۱۶ آذر، در سقز یک خانواده سه نفره پس از مواجهه با گاز CO به بیمارستان مراجعه و تحت درمان قرار گرفتند.

هدائی با تأکید بر اینکه این آمار نشان‌دهنده خطر جدی و خاموش گاز CO در فصل سرما است، تصریح کرد: تمامی این حوادث در اماکن مسکونی رخ داده و عامل اصلی آن، استفاده ناایمن از وسایل گرمایشی مانند بخاری‌های گازی یا نفتی، دودکش‌های غیراستاندارد و نبود تهویه مناسب است.

«خطر خاموش» گاز CO؛ چالش فصل سرما

وی تصریح کرد: گاز مونوکسیدکربن، که به «قاتل خاموش» معروف است، بی‌رنگ، بی‌بو و غیرقابل تشخیص است و افرادی که در معرض CO قرار می‌گیرند، ممکن است هیچ علامت قابل تشخیص نداشته باشند و تا زمانی که علائم شدید بروز کنند، زمان ارزشمند درمان از دست رفته است.

وی با اشاره به علائم مسمومیت تأکید کرد: سردرد، سرگیجه، حالت تهوع، خواب‌آلودگی و ضعف شدید از نخستین علائم مسمومیت هستند. در مواجهه با این علائم، باید سریعاً محل حادثه ترک شده و با شماره ۱۱۵ تماس گرفته شود.

توصیه‌های ایمنی اورژانس برای پیشگیری

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی کردستان با اشاره به اهمیت پیشگیری گفت: نصب آشکارساز گاز CO، بررسی سالیانه وسایل گرمایشی توسط تکنسین‌های مجاز و اطمینان از تهویه کافی هنگام استفاده از بخاری و آبگرمکن از جمله اقداماتی است که می‌تواند جان شهروندان را نجات دهد.

هدائی همچنین به شهروندان توصیه کرد از استفاده از اجاق گاز یا وسایل پخت‌وپز برای گرمایش خانه خودداری کرده و در صورت مواجهه با فرد مسموم، پنجره‌ها را باز کرده، فرد را به هوای آزاد منتقل کرده و بدون فوت وقت با اورژانس تماس بگیرند.

وی گفت: ما در اورژانس آماده‌ایم، اما بهترین کمک، پیشگیری است و رعایت نکات ساده اما حیاتی، می‌تواند از تکرار چنین حوادثی جلوگیری کند.

پاسخگویی اورژانس ۱۱۵؛ بیش از ۶ هزار تماس در یک هفته

وی با تشریح عملکرد مرکز اورژانس ۱۱۵ استان کردستان نیز در هفته گذشته گفت: مرکز دیسپچ اورژانس ۱۱۵ طی هفته گذشته پاسخگوی ۶۲۰۲ تماس تلفنی بوده است که از این تعداد، کارشناسان به ۱۱۸۶ مورد مشاوره تلفنی به شهروندان ارائه کردند.

رئیس اورژانس ۱۱۵ کردستان با اشاره به وجود ۲۶۱ تماس مزاحم افزود: تماس‌های مزاحم موجب اشغال خطوط و اخلال در پاسخگویی به موارد واقعی می‌شود و شهروندان باید توجه داشته باشند که چنین اقداماتی ممکن است جان افرادی را که نیاز فوری به کمک دارند، به خطر بیندازد.

هدائی همچنین اعلام کرد: در بازه زمانی ۱۵ تا ۲۱ آذرماه، ۱۵۷۶ مأموریت به پایگاه‌های عملیاتی اورژانس ابلاغ شد که ۴۱۹ مأموریت مربوط به حوادث و ۱۱۵۷ مأموریت مربوط به انواع بیماری‌ها بوده است.

وی در ادامه جزئیات بیشتری از مأموریت‌های مرتبط با بیماری‌ها ارائه داد: ۶۴ مورد به بیماران قلبی و ۶۳ مورد به بیماران تنفسی اختصاص داشت و همچنین در همین بازه، ۷ نفر در سطح استان دچار مسمومیت با گاز CO شدند که نشان‌دهنده ضرورت رعایت نکات ایمنی و افزایش آگاهی شهروندان است.

نقش آموزش و فرهنگ‌سازی در کاهش حوادث

هدائی در بخشی از صحبت‌های خود بر اهمیت فرهنگ‌سازی تأکید کرد و گفت: با آموزش همگانی و اطلاع‌رسانی دقیق درباره خطرات CO و روش‌های پیشگیری، می‌توان تعداد حوادث را به طور قابل توجهی کاهش داد. شهروندان باید بدانند که نصب یک آشکارساز ساده می‌تواند جان یک خانواده را نجات دهد.

وی همچنین از تلاش‌های تیم‌های عملیاتی اورژانس ۱۱۵، کارشناسان EOC و تمامی نیروهای درگیر در مدیریت این حوادث تقدیر کرد و افزود: تعهد و آمادگی نیروهای ما، ستون اصلی مقابله با حوادث است، اما پیشگیری همیشه بهتر از مداواست.

هدایی عنوان کرد: افزایش موارد مسمومیت با گاز CO در کردستان در هفته گذشته، علاوه بر هشدار برای شهروندان، نشان‌دهنده اهمیت آماده‌باش دائمی اورژانس و آموزش عمومی است، این حوادث، یادآوری می‌کنند که خطرات «خاموش» گاز مونوکسیدکربن، می‌تواند جان افراد را تهدید کند و تنها با رعایت نکات ساده ایمنی و نصب تجهیزات مناسب، می‌توان از چنین خطراتی پیشگیری کرد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی کردستان با تأکید بر نقش آموزش، پیشگیری و آمادگی عملیاتی گفت: با اطلاع‌رسانی، رعایت نکات ایمنی و همکاری شهروندان، می‌توانیم از وقوع حوادث مشابه در آینده جلوگیری کنیم و امنیت و سلامت خانواده‌ها را تضمین کنیم.