مستند «ترور سرچشمه» جلوی دوربین رفت/جدیدترین تصاویر

به گزارش خبرگزاری مهر، طبقه دوم خانه‌ای قدیمی در مرکز شهر این روزها لوکیشن اصلی «ترور سرچشمه» جدیدترین اثر مستند محمدحسین مهدویان شده و قرار است نود درصد از فیلمبرداری در این محل انجام شود. ۱۰ درصد باقی مانده هم مربوط به تصاویر آرشیوی است که در طی چهار ماه تحقیق به دست آمده است.

دو اتاق به هم چسبیده در طبقه دوم ساختمان برای انجام مصاحبه‌های این اثر مستند فراهم شده است که تیم تولید روزانه پذیرای چهار مصاحبه ‌شونده هستند تا روایت خود را از اتفاقات آن سال‌ها بگویند.

دیوار اتاق بزرگ‌تر انباشته از بریده روزنامه‌هایی مربوط به آن سال‌ها است. روزنامه‌هایی با تیترهایی چون: «ایران در سوگ ۷۲ تن از یاران امام خون گریست»، «مراسم هفت شهدای کربلای تهران امروز برگزار می‌شود»، «بهشتی مظلوم زیست و مظلوم مُرد و خار چشم دشمنان بود» و...

سی و شش سال از اتفاق تلخ انفجار در دفتر حزب جمهوری اسلامی می‌گذرد. آیت‌الله دکتر سیدمحمد بهشتی سخنانش را در آن روز تاریخی به این شکل آغاز کرده بود: «ما بار دیگر نباید اجازه دهیم استعمارگران برای ما مهره‌سازی کنند و سرنوشت مردم ما را به بازی بگیرند. تلاش کنیم کسانی که متعهد به مکتب هستند و سرنوشت مردم را به بازی نمی‌گیرند، انتخاب شوند…»

این آخرین جملات وی پیش از انفجار ساختمان و شهادت بود. جملاتی که حالا روی صفحات روزنامه‌ها به یادگار مانده‌اند و بخشی از صحنه‌ یک فیلم مستند ۸۰ دقیقه‌ای محسوب می‌شوند.

مستندی که یک گروه سینمایی پرتعداد، ساخت آن را یک هفته‌ای است آغاز کرده‌اند و در این روزهای ماه مبارک رمضان، پُرانرژی به کار خود ادامه می‌دهند.

یک میز بازجویی مشابه همان‌هایی که مورد استفاده اداره ساواک بود، به همراه دستگاه قدیمی ضبط صدا و میکروفن‌هایش و البته پرونده‌هایی که روی یکدیگر تلنبار شده‌اند، در میانه اتاق جایگاهی برای مصاحبه‌شونده‌ها فراهم کرده است.

یکی از مطلعین وارد اتاق شده و به اطراف می‌نگرد. جز انبوهی کتاب و روزنامه هیچ‌کس در دیدرس نیست. به یکباره بر دوربینی ویژه در انتهای اتاق که اجزای آن قابل رویت نیستند و به پیشنهاد کارگردان ساخته شده است، تصویری از محمدحسین مهدویان نقش می‌بندد. او از مهمان دعوت می‌کند تا روی صندلی بنشیند و این گونه گفتگو آغاز می‌شود. مهدویان در اتاق کناری روی مبلی رو به دوربین نشسته و پرسش‌ها را یکی پس از دیگری مطرح می‌کند.

این فضا قرار است برای حدود بیست و هفت نفر دیگر به غیر از سیدجلال ساداتیان که پاسخ‌گوی سوالات بوده است تکرار شود؛ البته هر بار از قاب‌بندی و نگاهی متفاوت. افراد انتخاب شده به خانه قدیمی سری خواهند زد تا روایتی مستند از واقعه هفت‌تیر و به شهادت رسیدن ۷۲ تن از رهبران و اعضای حزب جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۰ ارائه دهند.

مستند بلند «ترور سرچشمه» به کارگردانی محمدحسین مهدویان و تهیه‌کنندگی مجید رجبی‌معمار، محصول مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی است و در اولین نمایش عمومی در یازدهمین دوره جشنواره بین‌المللی سینماحقیقت روی پرده می‌رود.