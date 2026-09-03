به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله محمدرضا ناصری، در بازدید سرزده از سازمان همیاری شهرداریهای استان یزد، بر ضرورت خدمت خالصانه مسئولان به مردم تأکید کرد.
وی در نشست با مدیرعامل و مدیران سازمان همیاری با اشاره به هفته دولت اظهار کرد: امتیاز ویژه شهیدان رجایی، باهنر و رئیسی، حرکت و کار برای رضای خدا بود.
آیتالله ناصری افزود: خدمت به بندگان خدا بهترین کار است و هرچه نیت خالصانهتر باشد، کار بهتر پیش میرود و خداوند اجر مضاعفی برای آن قرار میدهد.
وی با اشاره به تداوم فعالیتهای عمرانی سازمان همیاری در شرایط ویژه کشور گفت: کارها را با قوت و استحکام ادامه دهید و در انجام امور با توان، تخصص و تعهد جدی باشید.
در ادامه، محمدرضا عظیمیزاده، مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای استان یزد، با ارائه گزارشی از فعالیتهای این سازمان اظهار کرد: سازمان همیاری از سال ۱۴۰۰ مسئولیت اجرای طرح نهضت ملی مسکن استان را بر عهده دارد و اکنون در ۱۷ پروژه مستقل فعالیت میکند و تاکنون بیش از سه هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی تحویل داده شده است.
وی افزود: سازمان همیاری با تکیه بر نیروهای جوان و متخصص، آمادگی اجرای پروژههای بزرگ عمرانی استان را دارد.
عظیمیزاده همچنین از آغاز عملیات اجرایی پروژه آزادراه نطنز-یزد-سیرجان در محور اردکان-مهریز خبر داد و گفت: این پروژه پس از ۱۶ سال انتظار و با اعتباری بالغ بر ۷۰ همت در حال اجراست و پیشبینی میشود طی پنج سال به بهرهبرداری برسد.
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