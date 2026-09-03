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۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۵۱

آیت‌الله ناصری: رضای خدا باید محور خدمت مسئولان به مردم باشد

آیت‌الله ناصری: رضای خدا باید محور خدمت مسئولان به مردم باشد

یزد- امام جمعه یزد با تأکید بر خدمت خالصانه به مردم گفت: مسئولان باید با تکیه بر توان، تخصص و تعهد خود برای مردم کار کنند و رضای خدا را سرلوحه فعالیت‌هایشان قرار دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله محمدرضا ناصری، در بازدید سرزده از سازمان همیاری شهرداری‌های استان یزد، بر ضرورت خدمت خالصانه مسئولان به مردم تأکید کرد.

وی در نشست با مدیرعامل و مدیران سازمان همیاری با اشاره به هفته دولت اظهار کرد: امتیاز ویژه شهیدان رجایی، باهنر و رئیسی، حرکت و کار برای رضای خدا بود.

آیت‌الله ناصری افزود: خدمت به بندگان خدا بهترین کار است و هرچه نیت خالصانه‌تر باشد، کار بهتر پیش می‌رود و خداوند اجر مضاعفی برای آن قرار می‌دهد.

وی با اشاره به تداوم فعالیت‌های عمرانی سازمان همیاری در شرایط ویژه کشور گفت: کارها را با قوت و استحکام ادامه دهید و در انجام امور با توان، تخصص و تعهد جدی باشید.

آیت‌الله ناصری: رضای خدا باید محور خدمت مسئولان به مردم باشد

در ادامه، محمدرضا عظیمی‌زاده، مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های استان یزد، با ارائه گزارشی از فعالیت‌های این سازمان اظهار کرد: سازمان همیاری از سال ۱۴۰۰ مسئولیت اجرای طرح نهضت ملی مسکن استان را بر عهده دارد و اکنون در ۱۷ پروژه مستقل فعالیت می‌کند و تاکنون بیش از سه هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی تحویل داده شده است.

وی افزود: سازمان همیاری با تکیه بر نیروهای جوان و متخصص، آمادگی اجرای پروژه‌های بزرگ عمرانی استان را دارد.

عظیمی‌زاده همچنین از آغاز عملیات اجرایی پروژه آزادراه نطنز-یزد-سیرجان در محور اردکان-مهریز خبر داد و گفت: این پروژه پس از ۱۶ سال انتظار و با اعتباری بالغ بر ۷۰ همت در حال اجراست و پیش‌بینی می‌شود طی پنج سال به بهره‌برداری برسد.

کد مطلب 6936454

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